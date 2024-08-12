12 августа 2024

МЧС ХМАО ввело режим повышенной готовности в Урае

© Служба новостей «URA.RU»
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Режим повышенной готовности ввели, для оперативного реагирования на ожидаемые природные ЧС
Режим повышенной готовности ввели, для оперативного реагирования на ожидаемые природные ЧС Фото:

В Урае (ХМАО) МЧС ввели режим повышенной готовности. Об стало известно из оперативной сводке министерства чрезвычайных ситуаций региона.

«Город Урай — постановление администрации города Урай от 12.08.2024 № 1577, с 00 часов 01 минут 13.08.2024 до 23. часов 59 минут 13.08.2024. В целях оперативного реагирования на возможные, ожидаемые ЧС природного характера на территории города Урай», — сообщили в МЧС ХМАО.

Кроме Урая режим повышенной готовности действует еще в трех муниципалитетах: в Мегионе, Сургутском районе, Нижневартовском районе. Также в Сургутском районе до особого распоряжения продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО предупредило жителей о сильных дождях 13 августа 2024 года. Проливные дожди ожидаются в южных районах округа, в число которых входит Урай. 

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В Урае (ХМАО) МЧС ввели режим повышенной готовности. Об стало известно из оперативной сводке министерства чрезвычайных ситуаций региона. «Город Урай — постановление администрации города Урай от 12.08.2024 № 1577, с 00 часов 01 минут 13.08.2024 до 23. часов 59 минут 13.08.2024. В целях оперативного реагирования на возможные, ожидаемые ЧС природного характера на территории города Урай», — сообщили в МЧС ХМАО. Кроме Урая режим повышенной готовности действует еще в трех муниципалитетах: в Мегионе, Сургутском районе, Нижневартовском районе. Также в Сургутском районе до особого распоряжения продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО предупредило жителей о сильных дождях 13 августа 2024 года. Проливные дожди ожидаются в южных районах округа, в число которых входит Урай. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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