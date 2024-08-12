МЧС ХМАО ввело режим повышенной готовности в Урае

В Урае (ХМАО) МЧС ввели режим повышенной готовности. Об стало известно из оперативной сводке министерства чрезвычайных ситуаций региона.
«Город Урай — постановление администрации города Урай от 12.08.2024 № 1577, с 00 часов 01 минут 13.08.2024 до 23. часов 59 минут 13.08.2024. В целях оперативного реагирования на возможные, ожидаемые ЧС природного характера на территории города Урай», — сообщили в МЧС ХМАО.
Кроме Урая режим повышенной готовности действует еще в трех муниципалитетах: в Мегионе, Сургутском районе, Нижневартовском районе. Также в Сургутском районе до особого распоряжения продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
Ранее URA.RU сообщало, что МЧС ХМАО предупредило жителей о сильных дождях 13 августа 2024 года. Проливные дожди ожидаются в южных районах округа, в число которых входит Урай.
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