13 августа 2024

Учителя России честно высказались про детей мигрантов

«Ведомости»: учителя пожаловались на детей мигрантов в школах
© Служба новостей «URA.RU»
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Педагоги признались, что дети мигрантов испытывают сложности с изучением русского языка Фото:

Более половины российских учителей столкнулись с проблемами владения русским языком у детей мигрантов. К такому выводу пришли исследователи Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, опросив 2 064 педагога из Новгородской, Челябинской и Ярославской областей.

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«Проблемы с освоением русского языка и общеобразовательных предметов у детей мигрантов есть у 53% учителей. В то же время 42% опрошенных педагогов не видят в этом вопросе сложностей, а 5,5% затруднились дать однозначный ответ», — пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС.

Эксперты издания при этом отметили, что части школ может не хватать ресурсов для качественной работы с детьми-мигрантами из-за кадрового дефицита. Проблема особенно актуальна для учебных заведений, где доля таких учеников высока.

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Более половины российских учителей столкнулись с проблемами владения русским языком у детей мигрантов. К такому выводу пришли исследователи Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, опросив 2 064 педагога из Новгородской, Челябинской и Ярославской областей. «Проблемы с освоением русского языка и общеобразовательных предметов у детей мигрантов есть у 53% учителей. В то же время 42% опрошенных педагогов не видят в этом вопросе сложностей, а 5,5% затруднились дать однозначный ответ», — пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. Эксперты издания при этом отметили, что части школ может не хватать ресурсов для качественной работы с детьми-мигрантами из-за кадрового дефицита. Проблема особенно актуальна для учебных заведений, где доля таких учеников высока.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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