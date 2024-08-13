Учителя России честно высказались про детей мигрантов

«Ведомости»: учителя пожаловались на детей мигрантов в школах

14 августа 2024 в 03:40 Размер текста - 17 +

Педагоги признались, что дети мигрантов испытывают сложности с изучением русского языка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Более половины российских учителей столкнулись с проблемами владения русским языком у детей мигрантов. К такому выводу пришли исследователи Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, опросив 2 064 педагога из Новгородской, Челябинской и Ярославской областей. Новость по теме СК РФ хочет ужесточить контроль над мигрантами: что изменится «Проблемы с освоением русского языка и общеобразовательных предметов у детей мигрантов есть у 53% учителей. В то же время 42% опрошенных педагогов не видят в этом вопросе сложностей, а 5,5% затруднились дать однозначный ответ», — пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. Эксперты издания при этом отметили, что части школ может не хватать ресурсов для качественной работы с детьми-мигрантами из-за кадрового дефицита. Проблема особенно актуальна для учебных заведений, где доля таких учеников высока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более половины российских учителей столкнулись с проблемами владения русским языком у детей мигрантов. К такому выводу пришли исследователи Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС, опросив 2 064 педагога из Новгородской, Челябинской и Ярославской областей. «Проблемы с освоением русского языка и общеобразовательных предметов у детей мигрантов есть у 53% учителей. В то же время 42% опрошенных педагогов не видят в этом вопросе сложностей, а 5,5% затруднились дать однозначный ответ», — пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС. Эксперты издания при этом отметили, что части школ может не хватать ресурсов для качественной работы с детьми-мигрантами из-за кадрового дефицита. Проблема особенно актуальна для учебных заведений, где доля таких учеников высока.