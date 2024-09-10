Байден и Стармер проведут переговоры по дальнобойному оружию для ВСУ: главное об СВО за 10 сентября

Блинкен заявил о встрече Байдена и Стармера по дальнобойному оружию для ВСУ

10 сентября 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут переговоры, чтобы разрешить Киеву бить дальнобойным оружием вглубь России, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что политика Белого дома не одобряет использование такого вида оружия. Главные события спецоперации к вечеру 10 сентября — в материале URA.RU. Энтони Блинкен сообщил о предстоящих переговорах между Джо Байденом и Киром Стармером. В ходе встречи, запланированной на 13 августа, лидеры обсудят возможность разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. Однако Джон Кирби выступил с заявлением, противопоставляющим планы переговоров американского президента и британского премьера. Он подчеркнул, что США не поддерживают идею ударов украинской армии вглубь российской территории, особенно с использованием американского оружия. Позже госсекретарь США сообщил о том, что поедет в Киев, чтобы сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому о разрешении бить вглубь России. Подобное будет выполняться при помощи американских ракет системы ATACMS, заявил председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о массированной атаке беспилотников на территорию региона. Он отметил, что силы противовоздушной обороны успешно противостоят нападению. В ночь на 10 сентября Россию, в том числе Московскую область, атаковали украинские БПЛА. В результате атаки пострадали два жилых дома в Раменском, где погибла 46-летняя женщина. Позже в Москве силовыми структурами был задержан Мухаммадамин Г., уроженец Узбекистана. По информации telegram-канала Mash, он подозревается в наводке ВСУ. За несколько дней до трагедии мужчина фотографировал военные и государственные объекты. После обнаружения компрометирующих материалов в телефоне Мухаммадамина, он был взят под стражу. В ходе допроса мужчина признал, что передавал информацию некоему Раджабу М., с которым общался через социальные сети. Спустя несколько часов после его задержания, ПВО сбили 11 беспилотников, летящих в сторону Москвы и области. Против задержанного возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме. Армия РФ освободила три населенных пункта в Донецкой Народной Республике: Григоровку, Красногоровку и Водяное. Также в Минобороны отметили, что была освобождена Галицыновка. В результате боевых действий ВСУ потеряли в ДНР 715 военных, немецкую САУ «Panzerhaubitze 2000», гаубицы М777 и М198 производства США, две боевые бронированные машины «Казак», 15 автомобилей и другую технику, передает «Пятый канал». ВС РФ провели операции, в ходе которых были ликвидированы ключевые военные объекты Украины. Среди них — военные аэродромы и цех по производству БПЛА. Кроме того, российскими силами была уничтожена реактивная система залпового огня (РСЗО) М270 MLRS. Для выполнения задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об ударах ВС РФ по теплоэлектростанциям в Харьковской области. По его словам, инфраструктура, обеспечивающая теплом Харьков, практически уничтожена. В связи с разрушением станций премьер-министр упомянул о доставке в регион мобильных котельных. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении удара по технике и личному составу ВС Украины в Запорожской области. По его словам, в результате удара было поражено около пяти единиц техники и до 30 человек из числа личного состава противника в поселке Малиновка. Он также добавил, что атаки были нанесены и по другим местам, не уточнив дополнительные детали.