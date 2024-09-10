10 сентября 2024

Танцевавшая с Путиным Карин Кнайсль честно высказалась о президенте РФ

Путин произвел джентльменское впечатление на экс-главу МИД Австрии Кнайсль
© Служба новостей «URA.RU»
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Кнайсль призналась, что уважает Путина
Кнайсль призналась, что уважает Путина Фото:

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, танцевавшая с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе, рассказала о впечатлении, которое на нее произвел российский лидер. Она охарактеризовала его как очень умного человека, джентльмена.

«Это очень умный человек, и при этом он джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», — сказала Кнайсль на дне комитета по внешним связям города на выставке «Мой Петербург». Трансляцию вела пресс-служба государственной организации в соцсети «ВКонтакте».

По мнению Кнайсль, Путин обладает деловыми качествами, которые позволили ему изменить Россию «впечатляющим образом». Также экс-глава МИД Австрии призналась, что уважает президента такого государства.

Кнайсль руководила иностранным ведомством Австрии с 2017 по 2019 годы, когда канцлером был Себастьян Курц. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера, и на их свадьбу был приглашен Путин. Президент присутствовал на мероприятии примерно час и потанцевал с невестой.

Ранее Кнайсль во время выступления в Екатеринбурге «похоронила» Европу. Во время представления своей книги «Реквием по Европе», которую она написала после изгнания из Франции, политик заявила, что на сегодняшний день Европы не существует.

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, танцевавшая с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе, рассказала о впечатлении, которое на нее произвел российский лидер. Она охарактеризовала его как очень умного человека, джентльмена. «Это очень умный человек, и при этом он джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо», — сказала Кнайсль на дне комитета по внешним связям города на выставке «Мой Петербург». Трансляцию вела пресс-служба государственной организации в соцсети «ВКонтакте». По мнению Кнайсль, Путин обладает деловыми качествами, которые позволили ему изменить Россию «впечатляющим образом». Также экс-глава МИД Австрии призналась, что уважает президента такого государства. Кнайсль руководила иностранным ведомством Австрии с 2017 по 2019 годы, когда канцлером был Себастьян Курц. В 2018 году она вышла замуж за Вольфганга Майлингера, и на их свадьбу был приглашен Путин. Президент присутствовал на мероприятии примерно час и потанцевал с невестой. Ранее Кнайсль во время выступления в Екатеринбурге «похоронила» Европу. Во время представления своей книги «Реквием по Европе», которую она написала после изгнания из Франции, политик заявила, что на сегодняшний день Европы не существует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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