Ханты-Мансийск вошел в топ городов ХМАО в престижном рейтинге

Накануне губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил дипломы лучшим муниципалитетам округа. В их число вошла столица Югры. Ее мэр Максим Ряшин сообщил, что высоких показателей удалось достичь по 41 критерию.
«На заседании правительства ХМАО — Югры окружная столица отмечена дипломом. По итогу года Ханты-Мансийск является лидером среди городских округов. Оценка проходила по 41 показателю в нескольких ключевых сферах деятельности», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.
В 2023 году власти Ханты-Мансийска смогли улучшить показатели по 20 критериям. Среди них и удовлетворенность жителей работой органов местного самоуправления, и качество оказания соцуслуг, а также качество уровня жизни, образования, спорта, строительства и ЖКХ.
На следующий день после вступление в должность Кухарук провел первое заседание правительства округа. На нем власти ХМАО решили увеличить бюджет госпрограммы по строительству соцобъектов на девять миллиардов рублей. Средства пойдут на создание двух наемных домов в Нижневартовске, строительство котельной в селе Каркатеевы и обустройство круглогодичного военно-патриотического лагеря в Ханты-Мансийском районе.
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