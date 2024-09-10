10 сентября 2024
09 сентября 2024

Ханты-Мансийск вошел в топ городов ХМАО в престижном рейтинге

© Служба новостей «URA.RU»
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Город достиг высоких показателей по 41 критерию
Город достиг высоких показателей по 41 критерию Фото:

Накануне губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил дипломы лучшим муниципалитетам округа. В их число вошла столица Югры. Ее мэр Максим Ряшин сообщил, что высоких показателей удалось достичь по 41 критерию.

«На заседании правительства ХМАО — Югры окружная столица отмечена дипломом. По итогу года Ханты-Мансийск является лидером среди городских округов. Оценка проходила по 41 показателю в нескольких ключевых сферах деятельности», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.

В 2023 году власти Ханты-Мансийска смогли улучшить показатели по 20 критериям. Среди них и удовлетворенность жителей работой органов местного самоуправления, и качество оказания соцуслуг, а также качество уровня жизни, образования, спорта, строительства и ЖКХ.

На следующий день после вступление в должность Кухарук провел первое заседание правительства округа. На нем власти ХМАО решили увеличить бюджет госпрограммы по строительству соцобъектов на девять миллиардов рублей. Средства пойдут на создание двух наемных домов в Нижневартовске, строительство котельной в селе Каркатеевы и обустройство круглогодичного военно-патриотического лагеря в Ханты-Мансийском районе.

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Накануне губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил дипломы лучшим муниципалитетам округа. В их число вошла столица Югры. Ее мэр Максим Ряшин сообщил, что высоких показателей удалось достичь по 41 критерию. «На заседании правительства ХМАО — Югры окружная столица отмечена дипломом. По итогу года Ханты-Мансийск является лидером среди городских округов. Оценка проходила по 41 показателю в нескольких ключевых сферах деятельности», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. В 2023 году власти Ханты-Мансийска смогли улучшить показатели по 20 критериям. Среди них и удовлетворенность жителей работой органов местного самоуправления, и качество оказания соцуслуг, а также качество уровня жизни, образования, спорта, строительства и ЖКХ. На следующий день после вступление в должность Кухарук провел первое заседание правительства округа. На нем власти ХМАО решили увеличить бюджет госпрограммы по строительству соцобъектов на девять миллиардов рублей. Средства пойдут на создание двух наемных домов в Нижневартовске, строительство котельной в селе Каркатеевы и обустройство круглогодичного военно-патриотического лагеря в Ханты-Мансийском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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