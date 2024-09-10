10 сентября 2024

В главке МВД по Санкт-Петербургу раскрыли многомиллионное мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Печать сторублевой купюры на фабрике "Гознак" в Москве. Москва, банк, купюры, капитал, фабрика, печать, экономика, инфляция, сто рублей, банкноты, деньги, 100, рубли, миллион рублей, накопления, пачка денег, гознак, печатный станок, стагнация, общак, миллионер, эмиссия
Предприниматель перевел аферистам более 30 миллионов рублей Фото:

Сотрудник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму 31,5 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию ведомства.

«В ходе расследования этого преступления оперативники собственной безопасности полицейского главка установили предполагаемых участников аферы, а также предполагаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников. По материалам оперативной работы управления собственной безопасности ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили РБК в ведомстве.

РБК передает, что подозреваемым является подполковник полиции. Мошенники обещали крупному предпринимателю помочь в переводе земельного участка из лесного фонда в категорию сельхозугодий и последующем получении его в собственность за 45 млн рублей. В результате бизнесмен перевел аферистам 31,5 млн рублей, пока не осознал, что стал жертвой обмана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму 31,5 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию ведомства. «В ходе расследования этого преступления оперативники собственной безопасности полицейского главка установили предполагаемых участников аферы, а также предполагаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников. По материалам оперативной работы управления собственной безопасности ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили РБК в ведомстве. РБК передает, что подозреваемым является подполковник полиции. Мошенники обещали крупному предпринимателю помочь в переводе земельного участка из лесного фонда в категорию сельхозугодий и последующем получении его в собственность за 45 млн рублей. В результате бизнесмен перевел аферистам 31,5 млн рублей, пока не осознал, что стал жертвой обмана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...