В главке МВД по Санкт-Петербургу раскрыли многомиллионное мошенничество

11 сентября 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

Предприниматель перевел аферистам более 30 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму 31,5 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию ведомства. «В ходе расследования этого преступления оперативники собственной безопасности полицейского главка установили предполагаемых участников аферы, а также предполагаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников. По материалам оперативной работы управления собственной безопасности ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили РБК в ведомстве. РБК передает, что подозреваемым является подполковник полиции. Мошенники обещали крупному предпринимателю помочь в переводе земельного участка из лесного фонда в категорию сельхозугодий и последующем получении его в собственность за 45 млн рублей. В результате бизнесмен перевел аферистам 31,5 млн рублей, пока не осознал, что стал жертвой обмана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудник Главного управления МВД по Санкт-Петербургу стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму 31,5 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию ведомства. «В ходе расследования этого преступления оперативники собственной безопасности полицейского главка установили предполагаемых участников аферы, а также предполагаемую причастность к преступлению одного из своих сотрудников. По материалам оперативной работы управления собственной безопасности ГУ МВД России было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — сообщили РБК в ведомстве. РБК передает, что подозреваемым является подполковник полиции. Мошенники обещали крупному предпринимателю помочь в переводе земельного участка из лесного фонда в категорию сельхозугодий и последующем получении его в собственность за 45 млн рублей. В результате бизнесмен перевел аферистам 31,5 млн рублей, пока не осознал, что стал жертвой обмана.