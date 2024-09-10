10 сентября 2024

Белоусов обратился к российским бойцам на фоне наступления ВС РФ на фронте

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Белоусов отметил самоотверженность российских бойцов
Белоусов отметил самоотверженность российских бойцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады, освободившей Галицыновку в ДНР, а также соединениям и частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Водяное под Донецком. Об этом сообщило Минобороны РФ, отметив, что глава ведомства отправил соответствующие телеграммы военнослужащим.

«Министр обороны направил поздравления командованию и личному составу соединений и частей, отличившихся при освобождении от врага населенного пункта Водяное (ДНР)... Глава военного ведомства Андрей Белоусов направил поздравления командованию и личному составу 114 отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Галицыновка (ДНР)», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале.

Белоусов отметил храбрость и самоотверженность бойцов, которые продолжают приносить успехи российской армии на донецком направлении. По его словам, более 7500 военнослужащих бригады награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия.

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в ДНР. Так, ВС РФ за сентябрь освободили Калиново, Мемрик, Карловку, Пречистовку, Ригоровку и Красногоровку, а также Водяное и другие населенные пункты в ходе наступления на донецком направлении.

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Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады, освободившей Галицыновку в ДНР, а также соединениям и частям, отличившимся при освобождении населенного пункта Водяное под Донецком. Об этом сообщило Минобороны РФ, отметив, что глава ведомства отправил соответствующие телеграммы военнослужащим. «Министр обороны направил поздравления командованию и личному составу соединений и частей, отличившихся при освобождении от врага населенного пункта Водяное (ДНР)... Глава военного ведомства Андрей Белоусов направил поздравления командованию и личному составу 114 отдельной мотострелковой бригады с освобождением от врага населенного пункта Галицыновка (ДНР)», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Белоусов отметил храбрость и самоотверженность бойцов, которые продолжают приносить успехи российской армии на донецком направлении. По его словам, более 7500 военнослужащих бригады награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия. Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в ДНР. Так, ВС РФ за сентябрь освободили Калиново, Мемрик, Карловку, Пречистовку, Ригоровку и Красногоровку, а также Водяное и другие населенные пункты в ходе наступления на донецком направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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