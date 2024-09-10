Песков — URA.RU: в Кремле не будут смотреть дебаты Трампа и Харрис

В Кремле не планируют смотреть первые дебаты Трампа и Харрис
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не будут смотреть дебаты Трампа и Харрис
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не будут смотреть дебаты Трампа и Харрис Фото:

В Кремле не планируют смотреть теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые должны пройти 10 сентября. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких ожиданий у Москвы от этих дебатов нет.

«Нет, смотреть [дебаты] не планируем. И ожидать что-то от них — не наше дело. Это дело американских избирателей», — заявил Песков.

10 сентября состоятся первые теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Ранее представитель республиканцев Трамп дебатировал с действующим главой государства Джо Байденом. Однако после Байден снялся с предвыборной гонки. Во время пленарной дискуссии Восточного экономического форума 4 сентября президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о кандидатах на пост президента США, назвал смех Харрис «выразительным» и «заразительным».

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В Кремле не планируют смотреть теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис, которые должны пройти 10 сентября. Как сообщил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никаких ожиданий у Москвы от этих дебатов нет. «Нет, смотреть [дебаты] не планируем. И ожидать что-то от них — не наше дело. Это дело американских избирателей», — заявил Песков. 10 сентября состоятся первые теледебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Ранее представитель республиканцев Трамп дебатировал с действующим главой государства Джо Байденом. Однако после Байден снялся с предвыборной гонки. Во время пленарной дискуссии Восточного экономического форума 4 сентября президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о кандидатах на пост президента США, назвал смех Харрис «выразительным» и «заразительным».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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