10 сентября 2024

Глава Воскресенского Гасанов внезапно умер через день после победы на выборах

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Гасанов скончался на 62 году жизни
Гасанов скончался на 62 году жизни Фото:

Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов неожиданно скончался на 62-году жизни после недавней победы на выборах. Об этом сообщили на официальном сайте поселения.

«Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Гасанов», — указано в официальном сообщении. Причины смерти главы поселения на данный момент неизвестны.

Заместитель Гасанова Вадим Крылов, поделился воспоминаниями о нем, отмечая значительный вклад в развитие поселения. «Он был главой поселения Воскресенска долгое время, за которое наше поселение преобразилось», — сообщает telegram-канал msk1_news слова Крылова. Бывший коллега отметил достижения Гасанова в обустройстве инфраструктуры для жителей поселения.

Гасанов являлся членом партии «Единая Россия», его избрали муниципальным депутатом района Воскресенское по результатам выборов 6-8 сентября. С 2013 года он возглавлял Совет депутатов поселения.

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Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов неожиданно скончался на 62-году жизни после недавней победы на выборах. Об этом сообщили на официальном сайте поселения. «Сегодня, 10 сентября 2024 года, скоропостижно скончался глава поселения Воскресенское Гасанов», — указано в официальном сообщении. Причины смерти главы поселения на данный момент неизвестны. Заместитель Гасанова Вадим Крылов, поделился воспоминаниями о нем, отмечая значительный вклад в развитие поселения. «Он был главой поселения Воскресенска долгое время, за которое наше поселение преобразилось», — сообщает telegram-канал msk1_news слова Крылова. Бывший коллега отметил достижения Гасанова в обустройстве инфраструктуры для жителей поселения. Гасанов являлся членом партии «Единая Россия», его избрали муниципальным депутатом района Воскресенское по результатам выборов 6-8 сентября. С 2013 года он возглавлял Совет депутатов поселения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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