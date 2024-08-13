В Челябинскую область завезли 18 тонн зараженных фруктов из Узбекистана

В Челябинскую область из Узбекистана привезли несколько партий фруктов, зараженных вредителями. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора, специалисты выявили плодожорок и щитовок.
«Установлен случай заражения одной партии нектаринов весом 4,6 тонны восточной плодожоркой. Также в трех партиях нектаринов общим весом 12 тонн и одной партии сливы весом 1,2 тонны выявлена калифорнийская щитовка», — сообщили в надзорном ведомстве.
Нектарины и сливы, зараженные щитовкой, выпустили в оборот. Как пояснили в ведомстве, наличие вредителя не несет угрозы для окружающей среды. Оборот нектаринов, зараженных плодожоркой, приостановлен и находится на контроле ведомства. Партию допустят к продаже после обеззараживания газацией.
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