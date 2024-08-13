13 августа 2024

В Челябинскую область завезли 18 тонн зараженных фруктов из Узбекистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Одну из партий нектаринов запретили к продаже до обеззараживания
Одну из партий нектаринов запретили к продаже до обеззараживания Фото:

В Челябинскую область из Узбекистана привезли несколько партий фруктов, зараженных вредителями. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора, специалисты выявили плодожорок и щитовок.

«Установлен случай заражения одной партии нектаринов весом 4,6 тонны восточной плодожоркой. Также в трех партиях нектаринов общим весом 12 тонн и одной партии сливы весом 1,2 тонны выявлена калифорнийская щитовка», — сообщили в надзорном ведомстве.

Нектарины и сливы, зараженные щитовкой, выпустили в оборот. Как пояснили в ведомстве, наличие вредителя не несет угрозы для окружающей среды. Оборот нектаринов, зараженных плодожоркой, приостановлен и находится на контроле ведомства. Партию допустят к продаже после обеззараживания газацией.

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В Челябинскую область из Узбекистана привезли несколько партий фруктов, зараженных вредителями. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора, специалисты выявили плодожорок и щитовок. «Установлен случай заражения одной партии нектаринов весом 4,6 тонны восточной плодожоркой. Также в трех партиях нектаринов общим весом 12 тонн и одной партии сливы весом 1,2 тонны выявлена калифорнийская щитовка», — сообщили в надзорном ведомстве. Нектарины и сливы, зараженные щитовкой, выпустили в оборот. Как пояснили в ведомстве, наличие вредителя не несет угрозы для окружающей среды. Оборот нектаринов, зараженных плодожоркой, приостановлен и находится на контроле ведомства. Партию допустят к продаже после обеззараживания газацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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