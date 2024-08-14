Челябинца обвинили в педофилии за защиту квадробинга

14 августа 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Мужчина вступился за детское увлечение в виде подражания животным Фото: Илья Московец © URA.RU В Ленинском районе Челябинска между родителями школьников вспыхнул конфликт на почве увлечения детей квадробингом — субкультурой, в которой подростки имитируют поведение животных. Отец одной из девочек, принимающей участие в собраниях квадроберов, попытался защитить их от нападений и травли со стороны других детей, что привело к скандалу и угрозам. Мужчину обвинили в педофилии и запретили приближаться к другим детям. «Один из мальчишек, на вид лет 13, вел себя совершенно неприемлемо, разговаривал с гонором и обещал зарезать всех квадроберов», — рассказал обеспокоенный отец сайту «74.ру». После неудачной попытки разрешить конфликт через диалог с родителями агрессивных подростков он был вынужден обратиться в полицию из-за обвинения в педофилии. Подростки, увлекающиеся квадробингом, обычно собираются группами, чтобы снять видеоролики для социальной сети. Однако агрессия со стороны других детей и их родителей привела к тому, что отец девочки обратился за помощью к правоохранительным органам. В полиции подтвердили получение заявления от мужчины и отметили, что никаких обвинений в его адрес не поступало. Ранее свое недовольство встречей квадроберов выразили жители закрытого города Озерска. В соцсетях они потребовали отменить детское мероприятие, запланированное на 12 июня, а также обратить внимание полиции на подобную «деградацию подрастающего поколения». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районе Челябинска между родителями школьников вспыхнул конфликт на почве увлечения детей квадробингом — субкультурой, в которой подростки имитируют поведение животных. Отец одной из девочек, принимающей участие в собраниях квадроберов, попытался защитить их от нападений и травли со стороны других детей, что привело к скандалу и угрозам. Мужчину обвинили в педофилии и запретили приближаться к другим детям. «Один из мальчишек, на вид лет 13, вел себя совершенно неприемлемо, разговаривал с гонором и обещал зарезать всех квадроберов», — рассказал обеспокоенный отец сайту «74.ру». После неудачной попытки разрешить конфликт через диалог с родителями агрессивных подростков он был вынужден обратиться в полицию из-за обвинения в педофилии. Подростки, увлекающиеся квадробингом, обычно собираются группами, чтобы снять видеоролики для социальной сети. Однако агрессия со стороны других детей и их родителей привела к тому, что отец девочки обратился за помощью к правоохранительным органам. В полиции подтвердили получение заявления от мужчины и отметили, что никаких обвинений в его адрес не поступало. Ранее свое недовольство встречей квадроберов выразили жители закрытого города Озерска. В соцсетях они потребовали отменить детское мероприятие, запланированное на 12 июня, а также обратить внимание полиции на подобную «деградацию подрастающего поколения».