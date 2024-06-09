Жители челябинского города возмущены предстоящей сходкой квадроберов

Дети пытаются подражать животным Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители закрытого города Озерск Челябинской области возмущены сходкой квадроберов, которая запланирована на 12 июня. Свое недовольство жители высказали в соцсети под постом, анонсирующим встречу.

«12 июня в Озерске пройдет сходка квадроберов. Обязательны: маска и хвост. Будем прыгать и снимать видео», — сообщается в группе «Подслушано в Озерске» в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи под постом высказали недовольство новым увлечением детей. «Просьба полиции, ПНД обратить внимание и принять меры, чтобы не было таких сходок!.. Зачем вы выкладываете демоновские сходки? Детей лечить надо!» — написал один из комментаторов. Татьяна З. назвала происходящее ужасом. «Что с молодежью делается. Это точно деградация полнейшая», — добавила она.

Квадробинг — новое молодежное увлечение, которое подразумевает подражание животным. У квадроберов есть своя культура поведения, образы они дополняют масками животных, хвостами или другими аксессуарами. Некоторые представители субкультуры едят корма для животных, а также кусают людей. У социализированных квадроберов есть правила: они избегают агрессивного поведения, не лаять на прохожих, не царапаться и не кусаться.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе родители забили тревогу из-за нового увлечения детей. Конфликт детей с якобы девочкой-квадробиком на детской площадке в Ямало-Ненецком автономном округе привлек внимание депутата Госдумы Татьяны Буцкой. Новое увлечение детей и подростков вызывает тревогу также у родителей из Курганской и Тюменской областей.