Из-за сбросов воды с челябинских водохранилищ затопит еще один курганский мост

В Курганской области ожидается подтопление еще одного моста в результате увеличения пропуска воды из Троицкого и Шершневского водохранилищ, расположенных в Челябинской области. Об этом предупреждает курганское МЧС.
«В ближайшие дни в связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Шершневского водохранилищ сохранится подтопление полотна автомобильной дороги — подъезда к автомобильному мосту у села Усть-Уйское Целинного округа и ожидается подтопление низководного моста у пункта Жарниково Каргапольского округа», — сообщает МЧС со ссылкой на данные Курганского ЦГМС.
Ранее на сайте URA.RU писало, что в Курганской области сложилась паводкоопасная ситуация из-за увеличенного сброса воды из Троицкого и Шершневского водохранилищ Челябинской области. Троицкое водохранилище, переполненное после августовских дождей, привело к выходу реки Уй из берегов в районе села Усть-Уйское. Шершневское водохранилище, построенное на реке Миасс и занимающее площадь 39 кв. км, также было вынуждено увеличить сброс воды до 40 куб. м в секунду из-за июльских ливней, что привело к затоплению более 200 домов и 500 участков в Челябинской области.
В селе Усть-Уйское уже затоплена дорога. Для местных жителей организована лодочная переправа. Некоторый сельчане в экстренном порядке выкапывали урожай картофеля. А некоторые, пользуясь разливом, наловили карасей. Местные власти утверждают, что жители села обеспечены всем необходимым — лекарствами и продуктами.
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