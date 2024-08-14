Государству переданы 15 млн рублей после смерти подопечных дома для инвалидов в Красновишерске

Государство получит деньги скончавшихся подопечных пермского дома для инвалидов

14 августа 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

На счетах граждан находилось более 15 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае государству будут переданы денежные средства, оставшиеся на счетах после смерти подопечных дома-интерната для инвалидов и престарелых. Всего на счетах граждан, находившихся под опекой соцучреждения в Красновишерске, находилось более 15 млн рублей. Обратить выморочное имущество в доход государства потребовал в суде прокурор, говорится на сайте краевой прокуратуры. «Красновишерский районный суд требования прокурора удовлетворил. В рамках исполнения решений суда в доход государства в настоящее время обращены денежные средства в размере более 15 млн рублей», — поясняет надзорное ведомство. В Красновишерске расположен филиал ГБУЗ «Соликамский дом-интернат для инвалидов и престарелых». В нем под опекой проживают лица, лишенные дееспособности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае государству будут переданы денежные средства, оставшиеся на счетах после смерти подопечных дома-интерната для инвалидов и престарелых. Всего на счетах граждан, находившихся под опекой соцучреждения в Красновишерске, находилось более 15 млн рублей. Обратить выморочное имущество в доход государства потребовал в суде прокурор, говорится на сайте краевой прокуратуры. «Красновишерский районный суд требования прокурора удовлетворил. В рамках исполнения решений суда в доход государства в настоящее время обращены денежные средства в размере более 15 млн рублей», — поясняет надзорное ведомство. В Красновишерске расположен филиал ГБУЗ «Соликамский дом-интернат для инвалидов и престарелых». В нем под опекой проживают лица, лишенные дееспособности.