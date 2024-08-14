Государству переданы 15 млн рублей после смерти подопечных дома для инвалидов в Красновишерске

В Пермском крае государству будут переданы денежные средства, оставшиеся на счетах после смерти подопечных дома-интерната для инвалидов и престарелых. Всего на счетах граждан, находившихся под опекой соцучреждения в Красновишерске, находилось более 15 млн рублей. Обратить выморочное имущество в доход государства потребовал в суде прокурор, говорится на сайте краевой прокуратуры.
«Красновишерский районный суд требования прокурора удовлетворил. В рамках исполнения решений суда в доход государства в настоящее время обращены денежные средства в размере более 15 млн рублей», — поясняет надзорное ведомство.
В Красновишерске расположен филиал ГБУЗ «Соликамский дом-интернат для инвалидов и престарелых». В нем под опекой проживают лица, лишенные дееспособности.
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В Пермском крае государству будут переданы денежные средства, оставшиеся на счетах после смерти подопечных дома-интерната для инвалидов и престарелых. Всего на счетах граждан, находившихся под опекой соцучреждения в Красновишерске, находилось более 15 млн рублей. Обратить выморочное имущество в доход государства потребовал в суде прокурор, говорится на сайте краевой прокуратуры. «Красновишерский районный суд требования прокурора удовлетворил. В рамках исполнения решений суда в доход государства в настоящее время обращены денежные средства в размере более 15 млн рублей», — поясняет надзорное ведомство. В Красновишерске расположен филиал ГБУЗ «Соликамский дом-интернат для инвалидов и престарелых». В нем под опекой проживают лица, лишенные дееспособности.