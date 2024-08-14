В России подорожали сборы первоклассников в школу

Росстат: стоимость сбора первоклассника в школу увеличилась до 32 тысяч рублей

Собрать девочку в первый класс выйдет дороже в 2024 году, следует из данных Росстата Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В июле этого года стоимость подготовки первоклассника к школе в России увеличилась до 32,1 тысячи рублей. Это следует из данных Росстата. Отмечается, что значение выросло на 7,1% по сравнению с прошлым годом.

«Собрать первоклассника в школу в России за год стало дороже на 7% и теперь обойдется в 32,1 тыс рублей», — передают РИА Новости. Стоит отметить, что собрать девочку в школу обойдется родителям в 34,5 тысячи рублей, а мальчика — 29,8 тысячи рублей.

Согласно расчетам РИА Новости, из канцелярии больше всего подорожали ручки и фломастеры, их стоимость выросла на 9% (31,4 руб/шт) и 8,2% (199,5 руб/набор) соответственно. Из одежды резко выросла стоимость на зимнюю куртку. Она обойдется родителям в 4,3 тысячи рублей. Среди товаров для девочек подорожала в этом году юбка, ее стоимость выйдет в 1,5 тысячи рублей. Что касается одежды для мальчиков, то на 10,4% подорожала сорочка.

Ранее российский лидер Владимир Путин поддержал идею использовать средства маткапитала для сбора детей в школу. Он отметил, что до 10 тысяч рублей может потратить семья из неиспользованных остатков. Деньги на эти цели родители станут получать автоматически, а общий объем таких выплат может составить около 1,5 млрд рублей, подсчитали в правительстве, передает RT.