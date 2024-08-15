В Шебекино украинские дроны ранили четырех человек

Среди пострадавших — два фельдшера скорой помощи
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Четыре мирных жителя Шебекино Белгородской области получили ранения в результате атаки БПЛА со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Среди пострадавших — два фельдшера скорой помощи. «Женщина получила закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины», —
Еще у двух пострадавших — осколочные ранения. В ходе налета загорелись две квартиры в многоэтажном доме. Огонь оперативно потушили пожарные.
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