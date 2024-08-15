В Шебекино украинские дроны ранили четырех человек

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Отремонтированное отделение ультразвуковой эндоскопической и функциональной диагностики в ДГКБ9. Екатеринбург, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Среди пострадавших — два фельдшера скорой помощи Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Четыре мирных жителя Шебекино Белгородской области получили ранения в результате атаки БПЛА со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди пострадавших — два фельдшера скорой помощи. «Женщина получила закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины», — сообщил Гладков в своем telegram-канале.

Еще у двух пострадавших — осколочные ранения. В ходе налета загорелись две квартиры в многоэтажном доме. Огонь оперативно потушили пожарные.

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Четыре мирных жителя Шебекино Белгородской области получили ранения в результате атаки БПЛА со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Среди пострадавших — два фельдшера скорой помощи. «Женщина получила закрытый перелом ноги и плечевой кости, у мужчины — минно-взрывная травма, контузия и множественные осколочные ранения спины», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Еще у двух пострадавших — осколочные ранения. В ходе налета загорелись две квартиры в многоэтажном доме. Огонь оперативно потушили пожарные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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