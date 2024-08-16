Ангелина Антонова поборется за шанс приготовить в финале торт для звездыФото предоставлено пресс-службой телеканала «Пятница!»
Девятилетняя Ангелина Антонова из Среднеуральска (Свердловская область) докажет, что она готовит десерты лучше всех в России. Девочка стала участницей шоу «Кондитер. Дети», рассказали URA.RU в пресс-службе «Пятницы!».
«На встречу с „королем тортов“ и членами жюри Ангелина принесла торт с черносмородиновой начинкой. Если школьнице из Свердловской области удастся удивить Рената Агзамова и членов жюри своим тортом, она попадет в финал шоу, где приготовит торт для звездного гостя», — поделились представители канала. Выпуск с Ангелиной выйдет 17 августа.
Ранее в шоу участвовал 14-летний Георгий Паначев из Екатеринбурга. Судьям он принес шоколадный торт с орехами.
Ангелина представит на суд известного кондитера Рената Агзамова свой торт
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Девятилетняя Ангелина Антонова из Среднеуральска (Свердловская область) докажет, что она готовит десерты лучше всех в России. Девочка стала участницей шоу «Кондитер. Дети», рассказали URA.RU в пресс-службе «Пятницы!». «На встречу с „королем тортов“ и членами жюри Ангелина принесла торт с черносмородиновой начинкой. Если школьнице из Свердловской области удастся удивить Рената Агзамова и членов жюри своим тортом, она попадет в финал шоу, где приготовит торт для звездного гостя», — поделились представители канала. Выпуск с Ангелиной выйдет 17 августа. Ранее в шоу участвовал 14-летний Георгий Паначев из Екатеринбурга. Судьям он принес шоколадный торт с орехами.