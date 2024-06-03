03 июня 2024

Школьник из Екатеринбурга претендует на звание лучшего кондитера России

Георгий Паначев из Екатеринбурга стал участником шоу «Кондитер. Дети»
© Служба новостей «URA.RU»
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Георгий Паначев принес в студию шоколадный торт с орехами
Георгий Паначев принес в студию шоколадный торт с орехами

На телеканале «Пятница!» стартовал третий сезон шоу «Кондитер. Дети», в котором дети и подростки от девяти лет создают кондитерские шедевры. Одним из претендентов на победу стал 14-летний Георгий Паначев из Екатеринбурга, рассказали URA.RU представители телеканала.

«На встречу с „королем тортов“ и членами жюри Георгий принес шоколадный торт с орехами. Вместе с другими юными конкурсантами школьник попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта», — сообщили в пресс-службе телеканала.

В случае победы уральский подросток получит деньги и звание лучшего кондитера страны. Шоу с Георгием выйдет на телеканале 4 июня.

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На телеканале «Пятница!» стартовал третий сезон шоу «Кондитер. Дети», в котором дети и подростки от девяти лет создают кондитерские шедевры. Одним из претендентов на победу стал 14-летний Георгий Паначев из Екатеринбурга, рассказали URA.RU представители телеканала. «На встречу с „королем тортов“ и членами жюри Георгий принес шоколадный торт с орехами. Вместе с другими юными конкурсантами школьник попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта», — сообщили в пресс-службе телеканала. В случае победы уральский подросток получит деньги и звание лучшего кондитера страны. Шоу с Георгием выйдет на телеканале 4 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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