Школьник из Екатеринбурга претендует на звание лучшего кондитера России

Георгий Паначев из Екатеринбурга стал участником шоу «Кондитер. Дети»

04 июня 2024 в 09:04 Размер текста - 17 +

Георгий Паначев принес в студию шоколадный торт с орехами Фото предоставлено телеканалом «Пятница!» На телеканале «Пятница!» стартовал третий сезон шоу «Кондитер. Дети», в котором дети и подростки от девяти лет создают кондитерские шедевры. Одним из претендентов на победу стал 14-летний Георгий Паначев из Екатеринбурга, рассказали URA.RU представители телеканала. «На встречу с „королем тортов“ и членами жюри Георгий принес шоколадный торт с орехами. Вместе с другими юными конкурсантами школьник попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта», — сообщили в пресс-службе телеканала. В случае победы уральский подросток получит деньги и звание лучшего кондитера страны. Шоу с Георгием выйдет на телеканале 4 июня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На телеканале «Пятница!» стартовал третий сезон шоу «Кондитер. Дети», в котором дети и подростки от девяти лет создают кондитерские шедевры. Одним из претендентов на победу стал 14-летний Георгий Паначев из Екатеринбурга, рассказали URA.RU представители телеканала. «На встречу с „королем тортов“ и членами жюри Георгий принес шоколадный торт с орехами. Вместе с другими юными конкурсантами школьник попробует поразить Рената Агзамова и членов жюри вкусом своего торта», — сообщили в пресс-службе телеканала. В случае победы уральский подросток получит деньги и звание лучшего кондитера страны. Шоу с Георгием выйдет на телеканале 4 июня.