Где в Свердловской области подростки могут заработать 55 тысяч рублей

Подростки Екатеринбурга могут заработать 55 тысяч рублей, работая официантами

16 августа 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

До 50 тысяч рублей могут зарабатывать официанты, бармены и администраторы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге подростки могут зарабатывать до 55 тысяч рублей в месяц, устроившись на работу официантами. Аналитикой с URA.RU поделились в цифровой платформе временной занятости Ventra Go!. Как правило, молодежь в возрасте от 14 до 24 лет ищет работу во время летних каникул. «Студентов и подростков принимают на работу официантами, барменами и администраторами. Оплата зависит от отработанных смен и варьируется от 30 до 55 тысяч рублей без учета чаевых», — говорится в исследовании. Сборщикам заказов в супермаркетах готовы платить в среднем 45 тысяч рублей. По словам директора по маркетингу Ventra Go! Анны Ларионовой, подростки жаждут гибкости и не готовы тратить время на долгие поиски работы. Они хотят зарабатывать, не сталкиваясь с бюрократическими процедурами, а подработка — быстрая и легальная возможность заработать карманные деньги. На вакансии промоутера подростки могут заработать до 56 тысяч рублей. А если есть возможность в течение дня долго ходить по городу, то работая курьером можно получать от тысячи рублей за одну смену. Данная вакансия удобна тем, что на конечный доход влияет только сам подрабатывающий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге подростки могут зарабатывать до 55 тысяч рублей в месяц, устроившись на работу официантами. Аналитикой с URA.RU поделились в цифровой платформе временной занятости Ventra Go!. Как правило, молодежь в возрасте от 14 до 24 лет ищет работу во время летних каникул. «Студентов и подростков принимают на работу официантами, барменами и администраторами. Оплата зависит от отработанных смен и варьируется от 30 до 55 тысяч рублей без учета чаевых», — говорится в исследовании. Сборщикам заказов в супермаркетах готовы платить в среднем 45 тысяч рублей. По словам директора по маркетингу Ventra Go! Анны Ларионовой, подростки жаждут гибкости и не готовы тратить время на долгие поиски работы. Они хотят зарабатывать, не сталкиваясь с бюрократическими процедурами, а подработка — быстрая и легальная возможность заработать карманные деньги. На вакансии промоутера подростки могут заработать до 56 тысяч рублей. А если есть возможность в течение дня долго ходить по городу, то работая курьером можно получать от тысячи рублей за одну смену. Данная вакансия удобна тем, что на конечный доход влияет только сам подрабатывающий.