В Академическом прошел самый скромный День города — без звезд и с детскими праздниками. Фото

В Академическом районе Екатеринбурга День города прошел без звезд эстрады

17 августа 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

В этом году организаторы сделали акцент на детях Фото: Александр Галкаев @ URA.RU новость из сюжета Екатеринбург отмечает 301 год Академический район в этом году не стал конкурентом мэрии Екатеринбурга на Дне города. Если в прежние годы район стабильно баловал хедлайнерами и богатой программой, в 2024-м все скромнее, передает корреспондент URA.RU, проведший на площадке несколько часов. Организаторы сделали акцент на детях. Возле территории школы №181 с 13:00 до 15:00 работала площадка с батутом. В это то же время у школы №123 проходил спортивный праздник «Школа Чемпионов». В программе были турниры по футболу и баскетболу, а также различные дворовые игры — крестики-нолики, салки, жмурки, классики, резиночки и городки. На мероприятии присутствовали аниматоры и проводились показательные выступления, включая выступление команды олимпийского резерва по фехтованию под руководством тренера Светланы Черевко. В прошлом году — на 300-летии — в Академическом выступали Amirchik и Анна Плетнева. В этом — кавер-группа «Диалоги», DJ (на каравелле в Преображенском парке). Также открылся светомузыкальный фонтан. «Не время сейчас для широких торжеств», — объясняют чиновники в частных беседах. Также звучит версия, что группа «Ренова», развивающая территорию, просто сконцентрировалась на решении других задач. Фото: Александр Галкаев @ URA.RU Фото: Александр Галкаев @ URA.RU Фото: Александр Галкаев @ URA.RU Фото: Александр Галкаев @ URA.RU Фото: Александр Галкаев @ URA.RU Фото: Александр Галкаев @ URA.RU Фото: Александр Галкаев @ URA.RU Фото: Александр Галкаев @ URA.RU Фото: Александр Галкаев @ URA.RU Фото: Александр Галкаев @ URA.RU Фото: Александр Галкаев @ URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Академический район в этом году не стал конкурентом мэрии Екатеринбурга на Дне города. Если в прежние годы район стабильно баловал хедлайнерами и богатой программой, в 2024-м все скромнее, передает корреспондент URA.RU, проведший на площадке несколько часов. Организаторы сделали акцент на детях. Возле территории школы №181 с 13:00 до 15:00 работала площадка с батутом. В это то же время у школы №123 проходил спортивный праздник «Школа Чемпионов». В программе были турниры по футболу и баскетболу, а также различные дворовые игры — крестики-нолики, салки, жмурки, классики, резиночки и городки. На мероприятии присутствовали аниматоры и проводились показательные выступления, включая выступление команды олимпийского резерва по фехтованию под руководством тренера Светланы Черевко. В прошлом году — на 300-летии — в Академическом выступали Amirchik и Анна Плетнева. В этом — кавер-группа «Диалоги», DJ (на каравелле в Преображенском парке). Также открылся светомузыкальный фонтан. «Не время сейчас для широких торжеств», — объясняют чиновники в частных беседах. Также звучит версия, что группа «Ренова», развивающая территорию, просто сконцентрировалась на решении других задач.