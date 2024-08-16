Академический район в этом году не стал конкурентом мэрии Екатеринбурга на Дне города. Если в прежние годы район стабильно баловал хедлайнерами и богатой программой, в 2024-м все скромнее, передает корреспондент URA.RU, проведший на площадке несколько часов.
Организаторы сделали акцент на детях. Возле территории школы №181 с 13:00 до 15:00 работала площадка с батутом. В это то же время у школы №123 проходил спортивный праздник «Школа Чемпионов». В программе были турниры по футболу и баскетболу, а также различные дворовые игры — крестики-нолики, салки, жмурки, классики, резиночки и городки. На мероприятии присутствовали аниматоры и проводились показательные выступления, включая выступление команды олимпийского резерва по фехтованию под руководством тренера Светланы Черевко.
В прошлом году — на 300-летии — в Академическом выступали Amirchik и Анна Плетнева. В этом — кавер-группа «Диалоги», DJ (на каравелле в Преображенском парке). Также открылся светомузыкальный фонтан. «Не время сейчас для широких торжеств», — объясняют чиновники в частных беседах. Также звучит версия, что группа «Ренова», развивающая территорию, просто сконцентрировалась на решении других задач.
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Академический район в этом году не стал конкурентом мэрии Екатеринбурга на Дне города. Если в прежние годы район стабильно баловал хедлайнерами и богатой программой, в 2024-м все скромнее, передает корреспондент URA.RU, проведший на площадке несколько часов. Организаторы сделали акцент на детях. Возле территории школы №181 с 13:00 до 15:00 работала площадка с батутом. В это то же время у школы №123 проходил спортивный праздник «Школа Чемпионов». В программе были турниры по футболу и баскетболу, а также различные дворовые игры — крестики-нолики, салки, жмурки, классики, резиночки и городки. На мероприятии присутствовали аниматоры и проводились показательные выступления, включая выступление команды олимпийского резерва по фехтованию под руководством тренера Светланы Черевко. В прошлом году — на 300-летии — в Академическом выступали Amirchik и Анна Плетнева. В этом — кавер-группа «Диалоги», DJ (на каравелле в Преображенском парке). Также открылся светомузыкальный фонтан. «Не время сейчас для широких торжеств», — объясняют чиновники в частных беседах. Также звучит версия, что группа «Ренова», развивающая территорию, просто сконцентрировалась на решении других задач.