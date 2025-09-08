В Екатеринбурге школьников отправят на дистант и в музеи в дни выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школы Екатеринбурга не стали обязывать переходить на дистант из-за выборов
Школы Екатеринбурга не стали обязывать переходить на дистант из-за выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

В дни выборов губернатора Свердловской области 12 и 13 сентября школьники в Екатеринбурге будут учиться дистанционно либо для них устроят экскурсии по музеям. Главное, чтобы ребят не было в зданиях, где будут располагаться избирательные участки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в мэрии .

«Каждая школа Екатеринбурга выбирает свой формат и вольна определять режим работы на конкретный день. Будет ли это дистант или День физкультурника, или экскурсия по музеям — решает администрация конкретного учебного заведения», — подчеркнули в администрации. 

Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио главы региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В дни выборов губернатора Свердловской области 12 и 13 сентября школьники в Екатеринбурге будут учиться дистанционно либо для них устроят экскурсии по музеям. Главное, чтобы ребят не было в зданиях, где будут располагаться избирательные участки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в мэрии . «Каждая школа Екатеринбурга выбирает свой формат и вольна определять режим работы на конкретный день. Будет ли это дистант или День физкультурника, или экскурсия по музеям — решает администрация конкретного учебного заведения», — подчеркнули в администрации.  Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио главы региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...