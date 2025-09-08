В Екатеринбурге школьников отправят на дистант и в музеи в дни выборов

В дни выборов губернатора Свердловской области 12 и 13 сентября школьники в Екатеринбурге будут учиться дистанционно либо для них устроят экскурсии по музеям. Главное, чтобы ребят не было в зданиях, где будут располагаться избирательные участки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в мэрии .
«Каждая школа Екатеринбурга выбирает свой формат и вольна определять режим работы на конкретный день. Будет ли это дистант или День физкультурника, или экскурсия по музеям — решает администрация конкретного учебного заведения», — подчеркнули в администрации.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио главы региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
