В Пермском крае активно растет заболеваемость коронавирусом

Коронавирус вновь захватывает Пермский край
В Пермском крае резко возросло число заболевших COVID-19. За неделю уровень заболеваемости увеличился на треть, свидетельствуют данные Роспотребнадзора.
«За прошедшую неделю с 12 по 18 августа в Пермском крае выявлено 259 случаев заболевания COVID-19», — говорится на сайте ведомства. Неделей ранее было выявлено 170 новых заболевших.
Что касается Перми, то за минувшую неделю заболели 134 человека, а неделей ранее — 81. Всех поражает вирус штамма «омикрон». С начала пандемии в Прикамье выявлено 510 996 случаев заболевания COVID-19.
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