18 августа 2024

В Пермском крае активно растет заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Коронавирус вновь захватывает Пермский край
Коронавирус вновь захватывает Пермский край Фото:

В Пермском крае резко возросло число заболевших COVID-19. За неделю уровень заболеваемости увеличился на треть, свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

«За прошедшую неделю с 12 по 18 августа в Пермском крае выявлено 259 случаев заболевания COVID-19», — говорится на сайте ведомства. Неделей ранее было выявлено 170 новых заболевших.

Что касается Перми, то за минувшую неделю заболели 134 человека, а неделей ранее — 81. Всех поражает вирус штамма «омикрон». С начала пандемии в Прикамье выявлено 510 996 случаев заболевания COVID-19.

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В Пермском крае резко возросло число заболевших COVID-19. За неделю уровень заболеваемости увеличился на треть, свидетельствуют данные Роспотребнадзора. «За прошедшую неделю с 12 по 18 августа в Пермском крае выявлено 259 случаев заболевания COVID-19», — говорится на сайте ведомства. Неделей ранее было выявлено 170 новых заболевших. Что касается Перми, то за минувшую неделю заболели 134 человека, а неделей ранее — 81. Всех поражает вирус штамма «омикрон». С начала пандемии в Прикамье выявлено 510 996 случаев заболевания COVID-19.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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