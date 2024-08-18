«Дочка» «ННК» в ХМАО судится с подрядчиком из-за стройматериалов

Компания «ННК-Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» (дочернее общество «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарда Худайнатова) подала в суд на «Строительно-транспортную компанию „Велес“ из Радужного (ХМАО). Нефтяники потребовали вернуть стройматериалы, которые были предоставлены подрядчику, и взыскать неустойку.
«Арбитражный суд ХМАО рассмотрел исковое заявление АО „ННК — Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие“ к ООО „Строительно-транспортную компанию ‚Велес‘ о возврате строительных материалов, взыскании неустойки. Сумма исковых требований 51 128 959,99 рублей“, — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении URA.RU.
В суде «ННК-ННП» заявил, что подрядчик не вернул переданные ему стройматериалы и не предоставляет информацию об условиях их хранения. Компания потребовала наложить запрет на использование ресурсов, которыми, по мнению истца, строительно-транспортное предприятие владеет незаконно.
Суд не получил доказательств того, что «Велес» распоряжается чужим имуществом: «дочка» ННК не уточнила, каким именно имуществом нельзя пользоваться ответчику. Суд отказал «ННК-ННП» в требованиях. Нефтяная компания не согласилась с решением и направила заявление в апелляционную комиссию.
Агентство URA.RU направило запросы в «ННК-ННП» и «Строительно-транспортную компанию „Велес“. На момент публикации новости ответы на запросы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что владелец ННК сменил руководителя своей новой компании — ООО «Лебяжье» в ХМАО. До июня 2024 года во главе актива стоял Владимир Машорин, в настоящее время врио генерального директора является Михаил Лобанов.
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