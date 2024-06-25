Владелец «ННК» Эдуард Худайнатов сменил руководство своей компании в ХМАО

Владелец «Независимой нефтегазовой компании» Эдуард Худайнатов сменил руководителя своей новой компании — ООО «Лебяжье» в ХМАО. До июня 2024 года во главе актива стоял Владимир Машорин, в настоящее время врио генерального директора является Михаил Лобанов.
«Врио генерального директора ООО „Лебяжье“ — Михаил Лобанов. Генеральный директор с декабря 2023 года по июнь 2024 года — Владимир Машорин», — указано в Едином государственном реестре юридических лиц.
Михаил Лобанов является руководителем компании «Няганьнефть», еще одного дочернего общества «ННК» в ХМАО. Компания «Лебяжье» зарегистрирована в Нягани (ХМАО) в декабре 2023 года. Она владеет лицензией на разработку Лебяжьего месторождения, которую в прошлом году выкупила «Няганьнефть».
По информации от источника URA.RU, смена руководства произошла из-за того, что Владимир Машорин перешел в «Роснефть». Его пригласили на пост вице-президента — главного геолога компании.
Агентство направило запрос в ННК. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в компании «Няганьнефть» покинул пост генеральный директор Эдуард Кулаев. В настоящее время обязанности руководителя возложены на главного инженера предприятия — Михаила Лобанова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!