Владелец «ННК» Эдуард Худайнатов сменил руководство своей компании в ХМАО

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Генеральный директор "дочки" "ННК" из ХМАО ушел в "Роснефть"
Генеральный директор "дочки" "ННК" из ХМАО ушел в "Роснефть" Фото:

Владелец «Независимой нефтегазовой компании» Эдуард Худайнатов сменил руководителя своей новой компании — ООО «Лебяжье» в ХМАО. До июня 2024 года во главе актива стоял Владимир Машорин, в настоящее время врио генерального директора является Михаил Лобанов.

«Врио генерального директора ООО „Лебяжье“ — Михаил Лобанов. Генеральный директор с декабря 2023 года по июнь 2024 года — Владимир Машорин», — указано в Едином государственном реестре юридических лиц.

Михаил Лобанов является руководителем компании «Няганьнефть», еще одного дочернего общества «ННК» в ХМАО. Компания «Лебяжье» зарегистрирована в Нягани (ХМАО) в декабре 2023 года. Она владеет лицензией на разработку Лебяжьего месторождения, которую в прошлом году выкупила «Няганьнефть».

По информации от источника URA.RU, смена руководства произошла из-за того, что Владимир Машорин перешел в «Роснефть». Его пригласили на пост вице-президента — главного геолога компании.

Агентство направило запрос в ННК. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в компании «Няганьнефть» покинул пост генеральный директор Эдуард Кулаев. В настоящее время обязанности руководителя возложены на главного инженера предприятия — Михаила Лобанова.

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Владелец «Независимой нефтегазовой компании» Эдуард Худайнатов сменил руководителя своей новой компании — ООО «Лебяжье» в ХМАО. До июня 2024 года во главе актива стоял Владимир Машорин, в настоящее время врио генерального директора является Михаил Лобанов. «Врио генерального директора ООО „Лебяжье“ — Михаил Лобанов. Генеральный директор с декабря 2023 года по июнь 2024 года — Владимир Машорин», — указано в Едином государственном реестре юридических лиц. Михаил Лобанов является руководителем компании «Няганьнефть», еще одного дочернего общества «ННК» в ХМАО. Компания «Лебяжье» зарегистрирована в Нягани (ХМАО) в декабре 2023 года. Она владеет лицензией на разработку Лебяжьего месторождения, которую в прошлом году выкупила «Няганьнефть». По информации от источника URA.RU, смена руководства произошла из-за того, что Владимир Машорин перешел в «Роснефть». Его пригласили на пост вице-президента — главного геолога компании. Агентство направило запрос в ННК. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в компании «Няганьнефть» покинул пост генеральный директор Эдуард Кулаев. В настоящее время обязанности руководителя возложены на главного инженера предприятия — Михаила Лобанова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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