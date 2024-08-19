19 августа 2024

Редкое природное явление наблюдали челябинцы ночью. Фото

Осетровое суперлуние заметили ночью жители Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние
С 19 августа началась череда из четырех суперлуний (архивное фото) Фото:

В ночь на 20 августа жители Челябинской области наблюдали в небе редкое природное явление — осетровое суперлуние. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«Ночью наблюдали суперлуние, которое совпало с осетровой луной. Такое бывает крайне редко. Следующее совпадение ожидается в 2027 году», — рассказали URA.RU читатели.

С 19 августа начинается череда из четырех суперлуний, которые будут следовать друг за другом с перерывом всего в один месяц до ноября. С каждым полнолунием Луна будет все ближе и ярче, сообщает астрономический сайт starwalk.

«Голубое Суперлуние» или «Осетровая Луна» — так называется первое полнолуние в серии, которое связано с началом сезона ловли осетров у индейцев. Это название прижилось и в России.

Голубую луну заметили челябинцы в небе
Голубую луну заметили челябинцы в небе
В ближайшие дни луна в небе будет особенно яркой
В ближайшие дни луна в небе будет особенно яркой

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 20 августа жители Челябинской области наблюдали в небе редкое природное явление — осетровое суперлуние. Об этом URA.RU рассказали читатели. «Ночью наблюдали суперлуние, которое совпало с осетровой луной. Такое бывает крайне редко. Следующее совпадение ожидается в 2027 году», — рассказали URA.RU читатели. С 19 августа начинается череда из четырех суперлуний, которые будут следовать друг за другом с перерывом всего в один месяц до ноября. С каждым полнолунием Луна будет все ближе и ярче, сообщает астрономический сайт starwalk. «Голубое Суперлуние» или «Осетровая Луна» — так называется первое полнолуние в серии, которое связано с началом сезона ловли осетров у индейцев. Это название прижилось и в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...