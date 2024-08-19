В ночь на 20 августа жители Челябинской области наблюдали в небе редкое природное явление — осетровое суперлуние. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«Ночью наблюдали суперлуние, которое совпало с осетровой луной. Такое бывает крайне редко. Следующее совпадение ожидается в 2027 году», — рассказали URA.RU читатели.
С 19 августа начинается череда из четырех суперлуний, которые будут следовать друг за другом с перерывом всего в один месяц до ноября. С каждым полнолунием Луна будет все ближе и ярче, сообщает астрономический сайт starwalk.
«Голубое Суперлуние» или «Осетровая Луна» — так называется первое полнолуние в серии, которое связано с началом сезона ловли осетров у индейцев. Это название прижилось и в России.
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