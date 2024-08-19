Челябинцы увидят голубую осетровую Луну

19 августа 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Четыре месяца подряд Луна будет очень близко к земле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сегодня, 19 августа, челябинцы смогут увидеть голубую осетровую Луну. Это первое из четырех суперлуний, которое будет происходить каждый месяц до 16 ноября. «С 19 августа начинается череда из четырех суперлуний, которые будут следовать друг за другом с перерывом всего в один месяц. Согласно названиям индейских племен, 19 августа ожидается голубая осетровая Луна, 18 сентября — урожайная Луна, 17 октября — Луна охотника, а 16 ноября — бобровая Луна», — сообщает астрономический сайт starwalk. «Голубое Суперлуние» или «Осетровая Луна» — так называется первое полнолуние в серии, которое связано с началом сезона ловли осетров у индейцев. Это название прижилось и в России, несмотря на то, что его историческая достоверность остается под вопросом. С каждом полнолунием Луна будет все ближе и ярче. Врачи не нашли достоверных связей между полнолуниями и самочувствием человека, однако именно в такие дни метеочувствительные люди чаще жалуются на свое здоровье. Следующую голубую луну мы увидим только в мае 2027 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 19 августа, челябинцы смогут увидеть голубую осетровую Луну. Это первое из четырех суперлуний, которое будет происходить каждый месяц до 16 ноября. «С 19 августа начинается череда из четырех суперлуний, которые будут следовать друг за другом с перерывом всего в один месяц. Согласно названиям индейских племен, 19 августа ожидается голубая осетровая Луна, 18 сентября — урожайная Луна, 17 октября — Луна охотника, а 16 ноября — бобровая Луна», — сообщает астрономический сайт starwalk. «Голубое Суперлуние» или «Осетровая Луна» — так называется первое полнолуние в серии, которое связано с началом сезона ловли осетров у индейцев. Это название прижилось и в России, несмотря на то, что его историческая достоверность остается под вопросом. С каждом полнолунием Луна будет все ближе и ярче. Врачи не нашли достоверных связей между полнолуниями и самочувствием человека, однако именно в такие дни метеочувствительные люди чаще жалуются на свое здоровье. Следующую голубую луну мы увидим только в мае 2027 года.