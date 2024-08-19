19 августа 2024

«Ведомости»: зарплаты дальнобойщиков в России растут рекордными темпами

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Средняя медианная зарплата водителей большегрузов увеличилась на 74% Фото:

Зарплаты водителей грузовых автомобилей в России показали наибольший рост среди более чем 100 специальностей за первое полугодие текущего года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса HeadHunter и отраслевой ассоциации «Автогрузэкс».

«Средняя медианная зарплата водителей большегрузов увеличилась на 74% по сравнению с прошлым годом и достигла отметки в 131 000 рублей», — передают «Ведомости». Как говорится в материале, это значительно превышает максимальный рост по другим профессиям, который составил 60%.

Нехватка водителей грузовиков особенно ощущается в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Новосибирск. В связи с этим транспортные компании подтверждают тенденцию к резкому увеличению зарплат с начала года. Затраты на подбор персонала возросли, а средний срок закрытия вакансий увеличился более чем на треть. Эксперты прогнозируют продолжение «зарплатной гонки» за квалифицированными кадрами в этой сфере.

Рост заработных плат в России будет продолжаться, заявила руководитель отдела по работе с клиентами компании «Страховой брокер AMsec24» Елена Гусейнова и другие эксперты. Президент России Владимир Путин в 2023 году на совещании по экономическим вопросам с членами правительства поставил задачу заметно увеличить зарплаты. По его словам, регионам и правительству следует работать над исправлением ситуации с зарплатами.

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Зарплаты водителей грузовых автомобилей в России показали наибольший рост среди более чем 100 специальностей за первое полугодие текущего года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса HeadHunter и отраслевой ассоциации «Автогрузэкс». «Средняя медианная зарплата водителей большегрузов увеличилась на 74% по сравнению с прошлым годом и достигла отметки в 131 000 рублей», — передают «Ведомости». Как говорится в материале, это значительно превышает максимальный рост по другим профессиям, который составил 60%. Нехватка водителей грузовиков особенно ощущается в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Новосибирск. В связи с этим транспортные компании подтверждают тенденцию к резкому увеличению зарплат с начала года. Затраты на подбор персонала возросли, а средний срок закрытия вакансий увеличился более чем на треть. Эксперты прогнозируют продолжение «зарплатной гонки» за квалифицированными кадрами в этой сфере. Рост заработных плат в России будет продолжаться, заявила руководитель отдела по работе с клиентами компании «Страховой брокер AMsec24» Елена Гусейнова и другие эксперты. Президент России Владимир Путин в 2023 году на совещании по экономическим вопросам с членами правительства поставил задачу заметно увеличить зарплаты. По его словам, регионам и правительству следует работать над исправлением ситуации с зарплатами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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