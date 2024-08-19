19 августа 2024
18 августа 2024

ГИБДД в Сургуте устроила облаву на пьяных водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе рейда семь водителей отказались от медосвидетельствования
В ходе рейда семь водителей отказались от медосвидетельствования Фото:

В Сургуте (ХМАО) с 16 по 18 августа задержано 14 водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Такие итоги профилактического мероприятия озвучили в Госавтоинспекции города.

«В период с 16 по 18 августа 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Сургута проводили мероприятие по профилактике аварийности с участием нетрезвых водителей. По итогам были задержаны 14 водителей за управление транспортным средством с признаками опьянения», — сообщили в telegram-канале ведомства.

При этом семь задержанных отказались проходить медосвидетельствование. Еще двое нарушителей попались за управлением авто после употребления алкоголя второй раз за год.

В июле Госавтоинспекция округа проводила рейд по выявлению пьяных водителей на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Сотрудники полиции останавливали автомобили на подъезде к Сургуту и около Нефтеюганска.

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В Сургуте (ХМАО) с 16 по 18 августа задержано 14 водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Такие итоги профилактического мероприятия озвучили в Госавтоинспекции города. «В период с 16 по 18 августа 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Сургута проводили мероприятие по профилактике аварийности с участием нетрезвых водителей. По итогам были задержаны 14 водителей за управление транспортным средством с признаками опьянения», — сообщили в telegram-канале ведомства. При этом семь задержанных отказались проходить медосвидетельствование. Еще двое нарушителей попались за управлением авто после употребления алкоголя второй раз за год. В июле Госавтоинспекция округа проводила рейд по выявлению пьяных водителей на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Сотрудники полиции останавливали автомобили на подъезде к Сургуту и около Нефтеюганска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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