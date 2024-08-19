ГИБДД в Сургуте устроила облаву на пьяных водителей

В Сургуте (ХМАО) с 16 по 18 августа задержано 14 водителей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Такие итоги профилактического мероприятия озвучили в Госавтоинспекции города.
«В период с 16 по 18 августа 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Сургута проводили мероприятие по профилактике аварийности с участием нетрезвых водителей. По итогам были задержаны 14 водителей за управление транспортным средством с признаками опьянения», — сообщили в telegram-канале ведомства.
При этом семь задержанных отказались проходить медосвидетельствование. Еще двое нарушителей попались за управлением авто после употребления алкоголя второй раз за год.
В июле Госавтоинспекция округа проводила рейд по выявлению пьяных водителей на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск. Сотрудники полиции останавливали автомобили на подъезде к Сургуту и около Нефтеюганска.
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