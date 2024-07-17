Полиция ХМАО проведет облаву на пьяных водителей

Госавтоинспекция ХМАО проведет рейды по выявлению пьяных водителей на федеральной и региональной трассах. Сотрудники полиции будут останавливать автомобили на подъезде к Сургуту и около Нефтеюганска.
«19 июля 2024 года на автодороге федерального значения Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (подъезд к городу Сургут) и регионального значения Нефтеюганск — левый берег реки Обь сотрудники ОБ ДПС окружной Госавтоинспекции и Отдела Госавтоинспекции по Нефтеюганскому району проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей. Автомобилистов проверят на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения», — сообщила Госавтоинспекция Югры в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудники ДПС устроили рейды в поисках пьяных водителей. За тря дня сотрудники ГИБДД выявили 39 нетрезвых автомобилистов.
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