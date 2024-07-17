17 июля 2024

Полиция ХМАО проведет облаву на пьяных водителей

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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, гаи, трасса, гибдд, дорога, полиция дпс
Сотрудники ГИБДД будут ловить пьяных водителей около Сургута и Нефтеюганска 19 июля 2024 года Фото:

Госавтоинспекция ХМАО проведет рейды по выявлению пьяных водителей на федеральной и региональной трассах. Сотрудники полиции будут останавливать автомобили на подъезде к Сургуту и около Нефтеюганска.

«19 июля 2024 года на автодороге федерального значения Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (подъезд к городу Сургут) и регионального значения Нефтеюганск — левый берег реки Обь сотрудники ОБ ДПС окружной Госавтоинспекции и Отдела Госавтоинспекции по Нефтеюганскому району проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей. Автомобилистов проверят на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения», — сообщила Госавтоинспекция Югры в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудники ДПС устроили рейды в поисках пьяных водителей. За тря дня сотрудники ГИБДД выявили 39 нетрезвых автомобилистов.

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Госавтоинспекция ХМАО проведет рейды по выявлению пьяных водителей на федеральной и региональной трассах. Сотрудники полиции будут останавливать автомобили на подъезде к Сургуту и около Нефтеюганска. «19 июля 2024 года на автодороге федерального значения Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск (подъезд к городу Сургут) и регионального значения Нефтеюганск — левый берег реки Обь сотрудники ОБ ДПС окружной Госавтоинспекции и Отдела Госавтоинспекции по Нефтеюганскому району проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей. Автомобилистов проверят на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения», — сообщила Госавтоинспекция Югры в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО сотрудники ДПС устроили рейды в поисках пьяных водителей. За тря дня сотрудники ГИБДД выявили 39 нетрезвых автомобилистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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