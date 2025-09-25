Магнитогорская природоохранная прокуратура в Челябинской области проверила и добилась штрафа золотодобытчику «Кия Майнинг» на 1,1 млн рублей. Как заявили в пресс-службе надзорного ведомства, компания использовала подземные воды из водозаборных скважин без лицензии на пользование недрами.
«Прокуратура выявила нарушения в деятельности золотодобывающего предприятия ООО «Кия Майнинг». Организация привлечена к ответственности в виде штрафов в размере 1,1 млн рублей», — заявили в прокуратуре.
Во время проверки установлено, что компания имела лицензию на добычу золота в Чесменском районе, однако при проведении геолого-разведывательных работ допустила серьезные нарушения законодательства о недрах. Прокурор внес представление руководству организации с требованием устранить выявленные нарушения. В результате незаконное использование подземных вод было прекращено, а территорию затопленной траншеи выровняли и засыпали грунтом.
Сейчас в отношении «Кия Майнинг» уже возбуждены дела об административных правонарушениях, которые касаются ненадлежащего использования недр и нарушения экологических норм. Планируется дальнейшее наблюдение за исполнением законодательства и устранением нарушений со стороны компании.
