Глава Нижневартовского района осмотрел строящийся храм в поселке Аган

Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин проинспектировал строительство нового церковного комплекса в поселке Аган. Он дал поручение подрядчику скорректировать работы таким таким образом, чтобы приступить к отделке в здании храма в зимний период, сообщает администрация Нижневартовского района.
«Глава района Борис Саломатин сверил планы выполнения работ с руководителем организации, которая ведет строительство этих (церковного комплекса — прим. URA.RU объектов. Глава района дал поручения внести корректировки в благоустройство территории, провести необходимые подготовительные работы, чтобы в зимний период приступить к отделке в здании храма», — сообщили в telegram-канале мэрии Нижневартовского района.
На данный момент на территории храмового комплекса устроены фундамент, фасад, стены, железобетонные и металлические колонны, завершены работы по устройству монолитных перекрытий. Также смонтирована винтовая лестница и выложен пол из керамогранитных плит, выполнен монтаж купола. Сейчас строители занимаются входными группами и внутренней отделкой.
Ране URA.RU сообщало, что строительство церковного комплекса в Агане выходит на завершающие этапы. Здесь уже достроен дом причта (жилое здание в комплексе приходского храма), где будут проходить занятия воскресной школы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!