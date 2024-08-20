20 августа 2024

Глава Нижневартовского района осмотрел строящийся храм в поселке Аган

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Борис Саломатин поручил подрядчику приступить к внутренней отделке к началу зимнего сезона
Борис Саломатин поручил подрядчику приступить к внутренней отделке к началу зимнего сезона Фото:

Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин проинспектировал строительство нового церковного комплекса в поселке Аган. Он дал поручение подрядчику скорректировать работы таким таким образом, чтобы приступить к отделке в здании храма в зимний период, сообщает администрация Нижневартовского района.

«Глава района Борис Саломатин сверил планы выполнения работ с руководителем организации, которая ведет строительство этих (церковного комплекса — прим. URA.RU объектов. Глава района дал поручения внести корректировки в благоустройство территории, провести необходимые подготовительные работы, чтобы в зимний период приступить к отделке в здании храма», — сообщили в telegram-канале мэрии Нижневартовского района. 

На данный момент на территории храмового комплекса устроены фундамент, фасад, стены, железобетонные и металлические колонны, завершены работы по устройству монолитных перекрытий. Также смонтирована винтовая лестница и выложен пол из керамогранитных плит, выполнен монтаж купола. Сейчас строители занимаются входными группами и внутренней отделкой. 

Ране URA.RU сообщало, что строительство церковного комплекса в Агане выходит на завершающие этапы. Здесь уже достроен дом причта (жилое здание в комплексе приходского храма), где будут проходить занятия воскресной школы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Нижневартовского района (ХМАО) Борис Саломатин проинспектировал строительство нового церковного комплекса в поселке Аган. Он дал поручение подрядчику скорректировать работы таким таким образом, чтобы приступить к отделке в здании храма в зимний период, сообщает администрация Нижневартовского района. «Глава района Борис Саломатин сверил планы выполнения работ с руководителем организации, которая ведет строительство этих (церковного комплекса — прим. URA.RU объектов. Глава района дал поручения внести корректировки в благоустройство территории, провести необходимые подготовительные работы, чтобы в зимний период приступить к отделке в здании храма», — сообщили в telegram-канале мэрии Нижневартовского района.  На данный момент на территории храмового комплекса устроены фундамент, фасад, стены, железобетонные и металлические колонны, завершены работы по устройству монолитных перекрытий. Также смонтирована винтовая лестница и выложен пол из керамогранитных плит, выполнен монтаж купола. Сейчас строители занимаются входными группами и внутренней отделкой.  Ране URA.RU сообщало, что строительство церковного комплекса в Агане выходит на завершающие этапы. Здесь уже достроен дом причта (жилое здание в комплексе приходского храма), где будут проходить занятия воскресной школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...