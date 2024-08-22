Россияне проведут две игры в Перми с Венесуэлой вместо матча против колумбийцев

22 августа 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

В турнире принимают участие четыре команды Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сборная РФ проведет две встречи с командой из Венесуэлы на Кубке дружбы в Перми. Об этом свидетельствует измененное расписание на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). Ранее сообщалось, что россияне должны были играть против сборной Колумбии, но спортивная федерация страны заявила, что не посылала своих игроков на турнир. «Матчи сборных России и Венесуэлы состоятся 23 и 25 августа. Команда из Колумбии в итоге дважды сыграет в эти же даты с молодежным составом пермской „Пармы“», — указано на сайте РФБ. Организаторы подчеркнули, что изменили расписание для «поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников». Кубок Дружбы с участием сборных России, Венесуэлы и Колумбии стартовал в прикамской столице 21 августа. В первой товарищеской встрече пермяки обыграли колумбийцев. Позже в Федерации баскетбола страны заявили, что не отправляли национальную сборную или других игроков в РФ. В своем telegram-канале комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отметил, что не следовало приглашать сборную Колумбии на чемпионат. Позже в Пермь прибыли руководители федерации баскетбола Венесуэлы Хэнсони Коелло и Джоанна Джеймс, тем самым доказывая легитимность своей сборной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сборная РФ проведет две встречи с командой из Венесуэлы на Кубке дружбы в Перми. Об этом свидетельствует измененное расписание на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ). Ранее сообщалось, что россияне должны были играть против сборной Колумбии, но спортивная федерация страны заявила, что не посылала своих игроков на турнир. «Матчи сборных России и Венесуэлы состоятся 23 и 25 августа. Команда из Колумбии в итоге дважды сыграет в эти же даты с молодежным составом пермской „Пармы“», — указано на сайте РФБ. Организаторы подчеркнули, что изменили расписание для «поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников». Кубок Дружбы с участием сборных России, Венесуэлы и Колумбии стартовал в прикамской столице 21 августа. В первой товарищеской встрече пермяки обыграли колумбийцев. Позже в Федерации баскетбола страны заявили, что не отправляли национальную сборную или других игроков в РФ. В своем telegram-канале комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отметил, что не следовало приглашать сборную Колумбии на чемпионат. Позже в Пермь прибыли руководители федерации баскетбола Венесуэлы Хэнсони Коелло и Джоанна Джеймс, тем самым доказывая легитимность своей сборной.