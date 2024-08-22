В минздраве рассказали, кто подлежит бесплатной вакцинации от гриппа

В Свердловской области бесплатно вакцинироваться от гриппа смогут дети с шести месяцев, студенты, беременные женщины, медработники и другие группы населения. Эти категории перечислил главный внештатный специалист областного министерства здравоохранения по медицинской профилактике Александр Харитонов.
«Бесплатной вакцинации подлежат дети от шести месяцев до 18 лет. Дети от шести месяцев до трех лет подлежат двукратной вакцинации с интервалом в один месяц. Тем более, если детям было два года и не прививались ранее. Студенты, беременные женщины во втором и третьем триместре, медицинские работники, педагоги, работники коммунальной сферы, торговли, пожилые люди старше 60 лет и больные с хроническими заболеваниями, которые находятся на диспансерном учете в прикрепленной поликлинике и постоянно наблюдаются у своего лечащего врача», — уточнил он.
По словам эксперта, работающее население должно прививаться за счет средств руководства. «Я обращаюсь ко всем руководителям: пожалуйста, позаботьтесь о своих работающих», — призвал Харитонов.
Согласно графику, вакцинация против гриппа в регионе должна быть завершена к началу зимы, при этом активная фаза пройдет в сентябре. Это позволит снизить заболеваемость инфекциями. В Екатеринбург уже поступила первая партия вакцин против гриппа в размере около 600 тысяч ампул для детей и взрослых. Последующее поступление ожидается по определенному графику. Закончить вакцинацию должны до 15 ноября — до первого декабря.
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