22 августа 2024

Для екатеринбуржцев закупили сотни тысяч вакцин против гриппа

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В город поступило около 600 тысяч вакцин для детей и взрослых
В город поступило около 600 тысяч вакцин для детей и взрослых Фото:

В Екатеринбурге стартовала программа по вакцинации от гриппа. В город поступило около 600 тысяч ампул для детей и взрослых. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

«Наступил сезон вакцинации против гриппа. В Екатеринбург поступило около 600 тысяч ампул для детей и взрослых. Мы ожидаем, как обычно, подъем заболеваемости где-то во второй половине декабря. Но по опыту прошлых лет можем регистрировать грипп и в сентябре-октябре», — уточнил Александр Харитонов. 

По его словам, вакцина предназначена, в первую очередь, для декретированных групп населения. К ней относятся работники организаций, чья деятельность связана с производством, хранением и транспортировкой пищевых продуктов, а также с обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. Им можно пройти процедуру бесплатно в городских больницах, а также в пунктах вакцинации против инфекций. Например, в торговом центре Мега.

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В Екатеринбурге стартовала программа по вакцинации от гриппа. В город поступило около 600 тысяч ампул для детей и взрослых. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов. «Наступил сезон вакцинации против гриппа. В Екатеринбург поступило около 600 тысяч ампул для детей и взрослых. Мы ожидаем, как обычно, подъем заболеваемости где-то во второй половине декабря. Но по опыту прошлых лет можем регистрировать грипп и в сентябре-октябре», — уточнил Александр Харитонов.  По его словам, вакцина предназначена, в первую очередь, для декретированных групп населения. К ней относятся работники организаций, чья деятельность связана с производством, хранением и транспортировкой пищевых продуктов, а также с обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. Им можно пройти процедуру бесплатно в городских больницах, а также в пунктах вакцинации против инфекций. Например, в торговом центре Мега.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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