В Екатеринбурге стартовала программа по вакцинации от гриппа. В город поступило около 600 тысяч ампул для детей и взрослых. Об этом на пресс-конференции сообщил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.
«Наступил сезон вакцинации против гриппа. В Екатеринбург поступило около 600 тысяч ампул для детей и взрослых. Мы ожидаем, как обычно, подъем заболеваемости где-то во второй половине декабря. Но по опыту прошлых лет можем регистрировать грипп и в сентябре-октябре», — уточнил Александр Харитонов.
По его словам, вакцина предназначена, в первую очередь, для декретированных групп населения. К ней относятся работники организаций, чья деятельность связана с производством, хранением и транспортировкой пищевых продуктов, а также с обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения. Им можно пройти процедуру бесплатно в городских больницах, а также в пунктах вакцинации против инфекций. Например, в торговом центре Мега.
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