Зеленский присвоил Сырскому новое звание

Владимир Зеленский присвоил Александру Сырскому воинское звание генерала
Украинский лидер Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому воинское звание генерала. Это следует из опубликованного указа.
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«Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру», — говорится в указе Зеленского, передает агентство «Интерфакс-Украина».
Звание генерала — высшее воинское звание в Украине. 8 февраля 2024 года Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главкомом ВСУ. URA.RU подробно рассказывало, чем известен новый глава украинской армии.
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