Зеленский присвоил Сырскому новое звание

Зеленский присвоил Сырскому воинское звание генерала
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Владимир Зеленский присвоил Александру Сырскому воинское звание генерала
Владимир Зеленский присвоил Александру Сырскому воинское звание генерала Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому воинское звание генерала. Это следует из опубликованного указа. 

«Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру», — говорится в указе Зеленского, передает агентство «Интерфакс-Украина». 

Звание генерала — высшее воинское звание в Украине. 8 февраля 2024 года Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главкомом ВСУ. URA.RU подробно рассказывало, чем известен новый глава украинской армии.

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Украинский лидер Владимир Зеленский присвоил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому воинское звание генерала. Это следует из опубликованного указа.  «Присвоить воинское звание генерала генерал-полковнику Сырскому Александру», — говорится в указе Зеленского, передает агентство «Интерфакс-Украина».  Звание генерала — высшее воинское звание в Украине. 8 февраля 2024 года Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского главкомом ВСУ. URA.RU подробно рассказывало, чем известен новый глава украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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