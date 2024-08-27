Бастрыкин заинтересовался огромным провалом в центре Копейска

Бастрыкин поручил доложить о проверке обрушения асфальта в Копейске

27 августа 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Фактом обрушения асфальта в Копейске заинтересовались следователи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту обрушения асфальта в Копейске у дома на улице Кожевникова. Инцидент произошел в августе 2024 года из-за подтопления полотна грунтовыми водами. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре СК РФ. Новость по теме Обрушением тротуара в Копейске заинтересовались прокуроры «Председатель СК РФ А.И. Бастрыкин взял на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным управлением СК России по Челябинской области, по сообщению о непринятии мер к содержанию коммунальных систем в Копейске. Руководителю управления Алексею Колбасину поручено доложить о ее предварительных и окончательных результатах», — уточнили в ведомстве. В СК РФ также отметили, что ранее жители жаловались на состояние коллекторов. Люди неоднократно обращали внимание на их изношенность, однако мер до настоящего времени принято не было. Как сообщало URA.RU, обрушение части дороги случилось на улице Кожевникова, 19. На кадрах видно, как рабочие успели оттащить трубу от края обрыва. Коммунальщики тогда заверили, что угрозы попадания жилого дома в призму обрушения не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту обрушения асфальта в Копейске у дома на улице Кожевникова. Инцидент произошел в августе 2024 года из-за подтопления полотна грунтовыми водами. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре СК РФ. «Председатель СК РФ А.И. Бастрыкин взял на контроль ход процессуальной проверки, проводимой следственным управлением СК России по Челябинской области, по сообщению о непринятии мер к содержанию коммунальных систем в Копейске. Руководителю управления Алексею Колбасину поручено доложить о ее предварительных и окончательных результатах», — уточнили в ведомстве. В СК РФ также отметили, что ранее жители жаловались на состояние коллекторов. Люди неоднократно обращали внимание на их изношенность, однако мер до настоящего времени принято не было. Как сообщало URA.RU, обрушение части дороги случилось на улице Кожевникова, 19. На кадрах видно, как рабочие успели оттащить трубу от края обрыва. Коммунальщики тогда заверили, что угрозы попадания жилого дома в призму обрушения не было.