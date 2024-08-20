В Копейске на глазах у прохожих ушел под землю тротуар. Видео

В Копейске на улице Кожевникова при проведении дорожных работ обрушился тротуар

20 августа 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

В Копейске при проведении дорожных работ обрушился тротуар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Копейске Челябинской области в центре города во время проведения коммунальных работ обрушился тротуар и образовался глубокий провал. Кадрами инцидента поделились очевидцы в соцсетях. «Улица Кожевникова, 19. Рабочие вовремя успели оттащить трубу. За полминуты до обрушения здесь еще ходили люди», — прокомментировали видеозапись очевидцы в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «Вконтакте». На муниципальном пpeдприятии «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» отметили, что по этому адресу ведется замена изношенного сектора сети, трубопровод укладывается на место аварийной зоны. Угрозы попадания жилого дома в призму обрушения нет, заверили коммунальщики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске Челябинской области в центре города во время проведения коммунальных работ обрушился тротуар и образовался глубокий провал. Кадрами инцидента поделились очевидцы в соцсетях. «Улица Кожевникова, 19. Рабочие вовремя успели оттащить трубу. За полминуты до обрушения здесь еще ходили люди», — прокомментировали видеозапись очевидцы в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «Вконтакте». На муниципальном пpeдприятии «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» отметили, что по этому адресу ведется замена изношенного сектора сети, трубопровод укладывается на место аварийной зоны. Угрозы попадания жилого дома в призму обрушения нет, заверили коммунальщики.