В Копейске Челябинской области в центре города во время проведения коммунальных работ обрушился тротуар и образовался глубокий провал. Кадрами инцидента поделились очевидцы в соцсетях.
«Улица Кожевникова, 19. Рабочие вовремя успели оттащить трубу. За полминуты до обрушения здесь еще ходили люди», — прокомментировали видеозапись очевидцы в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «Вконтакте».
На муниципальном пpeдприятии «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» отметили, что по этому адресу ведется замена изношенного сектора сети, трубопровод укладывается на место аварийной зоны. Угрозы попадания жилого дома в призму обрушения нет, заверили коммунальщики.
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