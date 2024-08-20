20 августа 2024

В Копейске на глазах у прохожих ушел под землю тротуар. Видео

В Копейске на улице Кожевникова при проведении дорожных работ обрушился тротуар
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , дорожные работы
В Копейске при проведении дорожных работ обрушился тротуар Фото:

В Копейске Челябинской области в центре города во время проведения коммунальных работ обрушился тротуар и образовался глубокий провал. Кадрами инцидента поделились очевидцы в соцсетях.

«Улица Кожевникова, 19. Рабочие вовремя успели оттащить трубу. За полминуты до обрушения здесь еще ходили люди», — прокомментировали видеозапись очевидцы в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «Вконтакте».

На муниципальном пpeдприятии «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» отметили, что по этому адресу ведется замена изношенного сектора сети, трубопровод укладывается на место аварийной зоны. Угрозы попадания жилого дома в призму обрушения нет, заверили коммунальщики.

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В Копейске Челябинской области в центре города во время проведения коммунальных работ обрушился тротуар и образовался глубокий провал. Кадрами инцидента поделились очевидцы в соцсетях. «Улица Кожевникова, 19. Рабочие вовремя успели оттащить трубу. За полминуты до обрушения здесь еще ходили люди», — прокомментировали видеозапись очевидцы в группе «Подслушано Копейск» в соцсети «Вконтакте». На муниципальном пpeдприятии «Копейские cиcтeмы водоснабжения и водоотведения» отметили, что по этому адресу ведется замена изношенного сектора сети, трубопровод укладывается на место аварийной зоны. Угрозы попадания жилого дома в призму обрушения нет, заверили коммунальщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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