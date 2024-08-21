Обрушением тротуара в Копейске заинтересовались прокуроры

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Движение в ходе проведения работ закрыто
Движение в ходе проведения работ закрыто Фото:

Прокуратура Копейска (Челябинская область) организовала проверку по факту обрушения асфальтового покрытия напротив дома № 19 по улице Кожевникова. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«На место выехал и.о. прокурора Копейска с целью координации деятельности коммунальных служб. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры», — сообщили в прокуратуре. В ведомстве добавили, что ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Видео с кадрами обрушения тротуара возле дома в Копейске появилось накануне. В центре города во время проведения коммунальных работ обрушился тротуар и образовался глубокий провал.

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Прокуратура Копейска (Челябинская область) организовала проверку по факту обрушения асфальтового покрытия напротив дома № 19 по улице Кожевникова. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «На место выехал и.о. прокурора Копейска с целью координации деятельности коммунальных служб. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства со стороны ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры», — сообщили в прокуратуре. В ведомстве добавили, что ход и результаты проверки поставлены на контроль. Видео с кадрами обрушения тротуара возле дома в Копейске появилось накануне. В центре города во время проведения коммунальных работ обрушился тротуар и образовался глубокий провал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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