Землю накрыла магнитная буря

28 августа 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Землю вновь накрыли магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Новость по теме Как без вреда для здоровья пережить магнитную бурю Россияне вновь столкнулись с магнитными бурями среднего уровня опасности G2. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. За месяц это уже не первый раз, когда геомагнитное явление накрывает Землю. «Внимание, магнитные бури! <…> Фактически, после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная бури класса G2 — это второй из пяти возможны уровней интенсивности магнитных бурь», — написал Михаил Леус в своем telegram-канале. Он отметил, что буря, вероятнее всего, не будет продолжительной и интенсивность ее опасности ожидается без изменений. При этом эксперт добавил, что буря возникла неожиданно. В ходе мониторинга, произошедшего накануне, не прогнозировалось интенсивного геомагнитного явления. Магнитные бури — это нарушения магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками. Как правило, их продолжительность оценивается несколькими часами. При этом такие явления могут происходить несколько раз за год. Медики рекомендуют в такие дни воздержаться от жирной пищи, а также сократить физические нагрузки. В первые недели августа метеорологи несколько раз прогнозировали магнитные бури. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россияне вновь столкнулись с магнитными бурями среднего уровня опасности G2. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. За месяц это уже не первый раз, когда геомагнитное явление накрывает Землю. «Внимание, магнитные бури! <…> Фактически, после трех часов ночи на Земле началась средняя магнитная бури класса G2 — это второй из пяти возможны уровней интенсивности магнитных бурь», — написал Михаил Леус в своем telegram-канале. Он отметил, что буря, вероятнее всего, не будет продолжительной и интенсивность ее опасности ожидается без изменений. При этом эксперт добавил, что буря возникла неожиданно. В ходе мониторинга, произошедшего накануне, не прогнозировалось интенсивного геомагнитного явления. Магнитные бури — это нарушения магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками. Как правило, их продолжительность оценивается несколькими часами. При этом такие явления могут происходить несколько раз за год. Медики рекомендуют в такие дни воздержаться от жирной пищи, а также сократить физические нагрузки. В первые недели августа метеорологи несколько раз прогнозировали магнитные бури.