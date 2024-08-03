На Землю надвигается очередная магнитная буря в ночь с 3 на 4 августа

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Магнитная буря придет на Землю в ночь с 3 на 4 августа, в это время у людей могут быть головные боли Фото:

В ночь с 3 на 4 августа Земля подвергнется воздействию очередной магнитной бури, сообщается на сайте лаборатории солнечной астроним ИКИ и ИСЭФ. В это время люди могут почувствовать недомогание, которое выражается в слабости и головной боли. Также те, кто подвержен метеозависимости, могу почувствовать сонливость и снижение работоспособности.

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Магнитные бури: что это и как они влияют на человека

Ранее медицинский журналист Андрей Горяничев сообщил, что во время магнитных бурь нагрузка на органы зрения возрастает в несколько раз. В связи с этим в такие дни следует ограничить время нахождения перед экраном смартфона, компьютера и других приборов. Кроме того, по словам Горяничева, во время магнитных бурь нужно заниматься йогой и медитацией, чтобы снизить уровень стресса.

Помимо прочего, научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов завил, что в дни возмущений магнитосферы людям, страдающим от стресса, нужно осознать ситуацию. По его мнению, человек должен понять, что обстоятельства так сложились и он должен это спокойно принять и пережить, передает MK.RU.

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В ночь с 3 на 4 августа Земля подвергнется воздействию очередной магнитной бури, сообщается на сайте лаборатории солнечной астроним ИКИ и ИСЭФ. В это время люди могут почувствовать недомогание, которое выражается в слабости и головной боли. Также те, кто подвержен метеозависимости, могу почувствовать сонливость и снижение работоспособности. Ранее медицинский журналист Андрей Горяничев сообщил, что во время магнитных бурь нагрузка на органы зрения возрастает в несколько раз. В связи с этим в такие дни следует ограничить время нахождения перед экраном смартфона, компьютера и других приборов. Кроме того, по словам Горяничева, во время магнитных бурь нужно заниматься йогой и медитацией, чтобы снизить уровень стресса. Помимо прочего, научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов завил, что в дни возмущений магнитосферы людям, страдающим от стресса, нужно осознать ситуацию. По его мнению, человек должен понять, что обстоятельства так сложились и он должен это спокойно принять и пережить, передает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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