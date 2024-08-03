На Землю надвигается очередная магнитная буря в ночь с 3 на 4 августа

03 августа 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Магнитная буря придет на Землю в ночь с 3 на 4 августа, в это время у людей могут быть головные боли Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ночь с 3 на 4 августа Земля подвергнется воздействию очередной магнитной бури, сообщается на сайте лаборатории солнечной астроним ИКИ и ИСЭФ. В это время люди могут почувствовать недомогание, которое выражается в слабости и головной боли. Также те, кто подвержен метеозависимости, могу почувствовать сонливость и снижение работоспособности. Новость по теме Магнитные бури: что это и как они влияют на человека Ранее медицинский журналист Андрей Горяничев сообщил, что во время магнитных бурь нагрузка на органы зрения возрастает в несколько раз. В связи с этим в такие дни следует ограничить время нахождения перед экраном смартфона, компьютера и других приборов. Кроме того, по словам Горяничева, во время магнитных бурь нужно заниматься йогой и медитацией, чтобы снизить уровень стресса. Помимо прочего, научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов завил, что в дни возмущений магнитосферы людям, страдающим от стресса, нужно осознать ситуацию. По его мнению, человек должен понять, что обстоятельства так сложились и он должен это спокойно принять и пережить, передает MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь с 3 на 4 августа Земля подвергнется воздействию очередной магнитной бури, сообщается на сайте лаборатории солнечной астроним ИКИ и ИСЭФ. В это время люди могут почувствовать недомогание, которое выражается в слабости и головной боли. Также те, кто подвержен метеозависимости, могу почувствовать сонливость и снижение работоспособности. Ранее медицинский журналист Андрей Горяничев сообщил, что во время магнитных бурь нагрузка на органы зрения возрастает в несколько раз. В связи с этим в такие дни следует ограничить время нахождения перед экраном смартфона, компьютера и других приборов. Кроме того, по словам Горяничева, во время магнитных бурь нужно заниматься йогой и медитацией, чтобы снизить уровень стресса. Помимо прочего, научный сотрудник отдела физики космической плазмы Института космических исследований (ИКИ) РАН Вадим Ожередов завил, что в дни возмущений магнитосферы людям, страдающим от стресса, нужно осознать ситуацию. По его мнению, человек должен понять, что обстоятельства так сложились и он должен это спокойно принять и пережить, передает MK.RU.