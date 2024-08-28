В Челябинской области вводится студенческий маткапитал

В Челябинской области южноуральские студенты будут получать семейный капитал в размере одного миллиона рублей. Соответствующее решение 29 августа одобрили депутаты Законодательного Собрания, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«По инициативе губернатора Алексея Текслера студенты смогут рассчитывать на семейный капитал в один млн рублей. Идею ввести студенческий капитал для молодых семей глава региона Алексей Текслер впервые озвучил во время послания к депутатам парламента 13 июня 2024 года. Соответствующий законопроект принят сегодня в трех чтениях на заседании Законодательного Собрания Челябинской области», — сообщили в пресс-службе ЗСО.
Как отметил Текслер, необходимо поддерживать тех, кто готов стать родителями, получая образование в колледжах и вузах. Глава региона подчеркнул, государство должно создавать для этого условия. В ближайшие три года на эти цели из регионального бюджета будет выделено полмиллиарда рублей.
На региональный студенческий капитал могут рассчитывать семьи, в которых родители проходят обучение на очной форме в вузе или в колледже. Поддержку от государства смогут получить молодые родители, если возраст матери не превышает 24 года и первый ребенок родился, начиная с 1 января 2024 года. Еще одно условие — постоянное место жительства мамы и папы или единственного родителя и ребенка находится на территории Челябинской области. Доходы семьи учитываться не будут. С заявлениями необходимо обращаться в управление социальной защиты по месту жительства.
Как отметили в ведомстве, получить студенческий капитал семья может только один раз, при рождении первенца. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет увеличен на 20%.
С помощью капитала можно будет компенсировать платы за наем жилого помещения, улучшить жилищные условия. Также родители смогут родителями или один родитель смогут получить первое образование. Кроме того, средства можно потратить на получение дошкольного образования ребенком, оплату медицинских услуг для родителей и детей, ежеквартальную денежную выплату. Право на студенческий (семейный) капитал возникает со дня рождения и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех месяцев со дня рождения ребенка.
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