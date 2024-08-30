На самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли ХМАО сейчас могут рассчитывать сотрудники в сфере бурения, поставок и безопасности труда. На отдельных позициях компании готовы платить специалистам около 250 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики HeadHunter.
«Список самых „дорогих“ актуальных вакансий в нефтегазовой отрасли ХМАО возглавляет руководитель службы ГНКТ, который может получать от 237 тысяч рублей на руки. Начальнику базы производственного обеспечения тем временем обещают 221 тысячу, но до вычета налогов. А на 210 тысяч рублей „грязными“ может рассчитывать руководитель службы промышленной безопасности», — следует из данных исследования.
Зарплатная вилка инженера по бурению и координатора проекта может составлять от 140 до 200 тысяч рублей. А максимальная планка у сервисного инженера — до 260 тысяч. Высокую оплату также предлагают ведущему гидрологу — специалисту обещают платить около 170 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО чаще всего стали искать работу в сфере туризма, гостинично-ресторанном бизнесе и в индустрии фитнеса и красоты. Тогда число резюме в этих отраслях выросло примерно на 10%.
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