Путин призвал Демешина тщательнее бороться с туберкулезом в Хабаровском крае

Президент России Владимир Путин поручил врио главы Хабаровского края Дмитрию Демешину усилить меры по борьбе с туберкулезом в регионе. Он также подчеркнул, что необходимо активнее внедрять современные технологии и методы лечения, применяемые в других регионах страны.
«Застарелая проблема в Хабаровском крае — это борьба с туберкулезом. Прошу вас об этом не забывать. В целом в России достаточно успешно ведется работа в этом направлении. Поэтому внедряйте технологии и методы в Хабаровском крае», — подчеркнул глава государства. Встреча транслировалась на телеканале «Россия — 24».
В ответ на указания президента Демешин сообщил о планах по строительству новой больницы в Хабаровском крае, что стало возможным после посещения региона министра здравоохранения Михаилом Мурашко. Это решение является частью усилий по улучшению медицинской инфраструктуры и повышению эффективности лечения туберкулеза в крае.
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