В Екатеринбурге открыли важную дорогу, на которую жаловались Путину. Фото, видео

01 сентября 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

В перспективе дорога будет продлена в сторону северного Химмаша и выйдет в микрорайон Светлый Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге открыли дорогу по улице Рощинской — ключевой артерии для микрорайона Уктус. Важен этот участок и тем, что ранее на проект жаловались президенту РФ Владимиру Путину. Наблюдал за досрочным (на месяц) запуском корреспондент URA.RU. Известно, что провести полуторжественную церемонию службы благоустройства хотели 3 сентября, на воскресенье настоял мэр Алексей Орлов. «Три года назад несмотря на то, что здесь началось активное жилищное строительство, были бетонные плиты, то есть отсутствовала возможность движения пассажирского транспорта. Хотя необходимость была острой, жители регулярно жаловались. А учитывая, что в этом году мы открываем новую 300-тую школу, завтра в ней будет проводиться первый учебный день, необходимость в этой дороге кратно возросла», — заявил Алексей Орлов. Мэр добавил, что в перспективе дорога будет продлена в сторону северного Химмаша и выйдет в микрорайон Светлый. Протяженность участка от Молодогвардейской до Рощинской — 1,67 километра. По словам директора компании «ПромСтройДекор», что занималась строительством дороги, Александра Малинова, на участке остались лишь работы декоративного характера. «Сегодня произошло полное открытие дороги. Нам осталось только с газонами немножко поработать. Часть с улицы Рощинская с улицы Алтайской до проезда закрытого мы открыли давно. С мая люди пользовались. Сейчас просто соединим», — добавил он. Общественный транспорт (автобусы) будут запущены после изменения их маршрутных листов. Проект власти Екатеринбурга вынашивали несколько лет, окончательное решение было принято в 2021-м. Часть работ оплачена из федерального бюджета. На определенном этапе возникла проблема — как раз из-за жалоб Путину. Активистов беспокоила сохранность леса, парковок и шум — ведь через новую дорогу начнет ездить весь Химмаш. Но серьезного продолжения этот публичный конфликт не имел. Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга Фото: пресс-служба Администрации Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге открыли дорогу по улице Рощинской — ключевой артерии для микрорайона Уктус. Важен этот участок и тем, что ранее на проект жаловались президенту РФ Владимиру Путину. Наблюдал за досрочным (на месяц) запуском корреспондент URA.RU. Известно, что провести полуторжественную церемонию службы благоустройства хотели 3 сентября, на воскресенье настоял мэр Алексей Орлов. «Три года назад несмотря на то, что здесь началось активное жилищное строительство, были бетонные плиты, то есть отсутствовала возможность движения пассажирского транспорта. Хотя необходимость была острой, жители регулярно жаловались. А учитывая, что в этом году мы открываем новую 300-тую школу, завтра в ней будет проводиться первый учебный день, необходимость в этой дороге кратно возросла», — заявил Алексей Орлов. Мэр добавил, что в перспективе дорога будет продлена в сторону северного Химмаша и выйдет в микрорайон Светлый. Протяженность участка от Молодогвардейской до Рощинской — 1,67 километра. По словам директора компании «ПромСтройДекор», что занималась строительством дороги, Александра Малинова, на участке остались лишь работы декоративного характера. «Сегодня произошло полное открытие дороги. Нам осталось только с газонами немножко поработать. Часть с улицы Рощинская с улицы Алтайской до проезда закрытого мы открыли давно. С мая люди пользовались. Сейчас просто соединим», — добавил он. Общественный транспорт (автобусы) будут запущены после изменения их маршрутных листов. Проект власти Екатеринбурга вынашивали несколько лет, окончательное решение было принято в 2021-м. Часть работ оплачена из федерального бюджета. На определенном этапе возникла проблема — как раз из-за жалоб Путину. Активистов беспокоила сохранность леса, парковок и шум — ведь через новую дорогу начнет ездить весь Химмаш. Но серьезного продолжения этот публичный конфликт не имел.