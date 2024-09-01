01 сентября 2024

FT: в Германии на выборах впервые лидирует партия, поддерживающая Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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"Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в нескольких областях ФРГ
"Альтернатива для Германии" лидирует на выборах в нескольких областях ФРГ Фото:

На выборах в Тюрингии победила партия «Альтернатива для Германии», выступающая против политики Киева. Этот результат стал первым случаем победы ультраправой партии на земельных выборах в послевоенной истории Германии.

«Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в восточном регионе Тюрингия. Это первый случай, когда крайне правая партия одержала победу на земельных выборах за всю послевоенную историю страны», — передает Financial Times.

Газета сообщает, что избирателей привлекли позиции «Альтернативы для Германии», особенно их оппозиция текущему конфликту на Украине. Партия выразила критику поставок немецкого оружия Киеву, западных санкций против России и призвала к диалогу с целью прекращения боевых действий.

Ранее правые партии Европы, в том числе «Альтернатива для Германии», начали работу по созданию фракции в Европейском парламенте. Председатель партии подчеркивал, что создание новой политической силы направлено на противодействие антироссийской санкционной политике ЕС.

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На выборах в Тюрингии победила партия «Альтернатива для Германии», выступающая против политики Киева. Этот результат стал первым случаем победы ультраправой партии на земельных выборах в послевоенной истории Германии. «Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в восточном регионе Тюрингия. Это первый случай, когда крайне правая партия одержала победу на земельных выборах за всю послевоенную историю страны», — передает Financial Times. Газета сообщает, что избирателей привлекли позиции «Альтернативы для Германии», особенно их оппозиция текущему конфликту на Украине. Партия выразила критику поставок немецкого оружия Киеву, западных санкций против России и призвала к диалогу с целью прекращения боевых действий. Ранее правые партии Европы, в том числе «Альтернатива для Германии», начали работу по созданию фракции в Европейском парламенте. Председатель партии подчеркивал, что создание новой политической силы направлено на противодействие антироссийской санкционной политике ЕС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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