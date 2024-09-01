На выборах в Тюрингии победила партия «Альтернатива для Германии», выступающая против политики Киева. Этот результат стал первым случаем победы ультраправой партии на земельных выборах в послевоенной истории Германии.
«Альтернатива для Германии» одержала победу на выборах в восточном регионе Тюрингия. Это первый случай, когда крайне правая партия одержала победу на земельных выборах за всю послевоенную историю страны», — передает Financial Times.
Газета сообщает, что избирателей привлекли позиции «Альтернативы для Германии», особенно их оппозиция текущему конфликту на Украине. Партия выразила критику поставок немецкого оружия Киеву, западных санкций против России и призвала к диалогу с целью прекращения боевых действий.
Ранее правые партии Европы, в том числе «Альтернатива для Германии», начали работу по созданию фракции в Европейском парламенте. Председатель партии подчеркивал, что создание новой политической силы направлено на противодействие антироссийской санкционной политике ЕС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.