Правые партии в Европарламенте создают фракцию против антироссийских санкций

03 июля 2024 в 06:43 Размер текста - 17 +

Партии активно работают над созданием фракции, заявил Тороцкаи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правые партии Европы, включая немецкую «Альтернативу для Германии» (АдГ), активно работают над созданием новой фракции в Европарламенте. Председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи подтвердил эти усилия. «Наши переговоры сейчас идут интенсивно, и скоро станет ясно, к чему мы пришли», — сообщает РИА Новости слова Тороцкаи. Он отметил, что основной целью этой фракции является противодействие текущей антироссийской санкционной политике ЕС. Эта инициатива отражает растущее недовольство определенной части политического спектра Европы текущей международной политикой ЕС и ее подходом к санкциям против России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правые партии Европы, включая немецкую «Альтернативу для Германии» (АдГ), активно работают над созданием новой фракции в Европарламенте. Председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи подтвердил эти усилия. «Наши переговоры сейчас идут интенсивно, и скоро станет ясно, к чему мы пришли», — сообщает РИА Новости слова Тороцкаи. Он отметил, что основной целью этой фракции является противодействие текущей антироссийской санкционной политике ЕС. Эта инициатива отражает растущее недовольство определенной части политического спектра Европы текущей международной политикой ЕС и ее подходом к санкциям против России.