Правые партии в Европарламенте создают фракцию против антироссийских санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Партии активно работают над созданием фракции, заявил Тороцкаи Фото:

Правые партии Европы, включая немецкую «Альтернативу для Германии» (АдГ), активно работают над созданием новой фракции в Европарламенте. Председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи подтвердил эти усилия.

«Наши переговоры сейчас идут интенсивно, и скоро станет ясно, к чему мы пришли», — сообщает РИА Новости слова Тороцкаи. Он отметил, что основной целью этой фракции является противодействие текущей антироссийской санкционной политике ЕС. Эта инициатива отражает растущее недовольство определенной части политического спектра Европы текущей международной политикой ЕС и ее подходом к санкциям против России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правые партии Европы, включая немецкую «Альтернативу для Германии» (АдГ), активно работают над созданием новой фракции в Европарламенте. Председатель венгерской правой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи подтвердил эти усилия. «Наши переговоры сейчас идут интенсивно, и скоро станет ясно, к чему мы пришли», — сообщает РИА Новости слова Тороцкаи. Он отметил, что основной целью этой фракции является противодействие текущей антироссийской санкционной политике ЕС. Эта инициатива отражает растущее недовольство определенной части политического спектра Европы текущей международной политикой ЕС и ее подходом к санкциям против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...