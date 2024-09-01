Свердловчанин выиграл почти два миллиона, но не знает об этом

Житель Свердловской области выиграл в «Столото» почти два миллиона рублей

02 сентября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Победитель купил билет в приложении и стал миллионером (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Свердловской области выиграл в государственной лотерее почти два миллиона рублей, но пока вероятно не знает об этом. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото». «1 сентября в 134254-м тираже лотереи „Рапидо 2.0“ был разыгран суперприз — 1 920 425 рублей. Победителем стал житель Свердловской области, купивший многотиражный билет в мобильном приложении „Столото“», — рассказали представители лотерейного бренда. Счастливец пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Не исключено, что он пока еще не успел узнать о своем везении, предположили в компании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Свердловской области выиграл в государственной лотерее почти два миллиона рублей, но пока вероятно не знает об этом. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото». «1 сентября в 134254-м тираже лотереи „Рапидо 2.0“ был разыгран суперприз — 1 920 425 рублей. Победителем стал житель Свердловской области, купивший многотиражный билет в мобильном приложении „Столото“», — рассказали представители лотерейного бренда. Счастливец пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Не исключено, что он пока еще не успел узнать о своем везении, предположили в компании.