Свердловчанин выиграл почти два миллиона, но не знает об этом

Житель Свердловской области выиграл в государственной лотерее почти два миллиона рублей, но пока вероятно не знает об этом. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото».
«1 сентября в 134254-м тираже лотереи „Рапидо 2.0“ был разыгран суперприз — 1 920 425 рублей. Победителем стал житель Свердловской области, купивший многотиражный билет в мобильном приложении „Столото“», — рассказали представители лотерейного бренда.
Счастливец пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Не исключено, что он пока еще не успел узнать о своем везении, предположили в компании.
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