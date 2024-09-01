01 сентября 2024

Свердловчанин выиграл почти два миллиона, но не знает об этом

Житель Свердловской области выиграл в «Столото» почти два миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, центр выплаты выигрышей столото
Победитель купил билет в приложении и стал миллионером (архивное фото) Фото:

Житель Свердловской области выиграл в государственной лотерее почти два миллиона рублей, но пока вероятно не знает об этом. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото».

«1 сентября в 134254-м тираже лотереи „Рапидо 2.0“ был разыгран суперприз — 1 920 425 рублей. Победителем стал житель Свердловской области, купивший многотиражный билет в мобильном приложении „Столото“», — рассказали представители лотерейного бренда.

Счастливец пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Не исключено, что он пока еще не успел узнать о своем везении, предположили в компании.

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Житель Свердловской области выиграл в государственной лотерее почти два миллиона рублей, но пока вероятно не знает об этом. Подробности URA.RU рассказали в компании «Столото». «1 сентября в 134254-м тираже лотереи „Рапидо 2.0“ был разыгран суперприз — 1 920 425 рублей. Победителем стал житель Свердловской области, купивший многотиражный билет в мобильном приложении „Столото“», — рассказали представители лотерейного бренда. Счастливец пока не обратился в лотерейный центр за выигрышем. Не исключено, что он пока еще не успел узнать о своем везении, предположили в компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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