Шоумен и звезда сериала «Универ» Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, поделился в шоу Павла Воли на ТНТ тем, что после игры в КВН у него началась «звездная болезнь», а также похвастался достижениями в музыке и упомянул об отборе одной его песни на премию Grammy. Об этом URA.RU 2 сентября сообщили в пресс-службе телеканала.
«На ТНТ вышел новый выпуск „Шоу Воли“, гостями которого стали актеры сериала „Универ“ Стас Ярушин и Арарат Кещян. В студии шоу они рассказали о „побочном“ эффекте популярности — звездной болезни. Стас Ярушин признался, что понтовался даже дома, пока его отец не вправил ему мозги. Также актеры поделились, что отказывают в фото поклонникам, которые не знают их реальных имен», — сообщили в пресс-службе.
Шоумен в эфире поблагодарил отца за то, что он психологически выбивал появившуюся «звездную болезнь» в течении полугода. Также упомянул и про гордость, которую испытывает за свои музыкальные творения. В песнях есть мелодии, они играют в фильмах, заявил Ярушин.
«На сегодняшний день написана одна песня, которая будет в отборе на Grammy. Песня на английском языке, ее пою я. Ее услышали американские продюсеры и перезвонили, сказали, что это клевая история. Давайте дождемся четвертого октября, когда начнется голосование. Все шансы есть», — поделился Стас Ярушин.
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