В Екатеринбурге женщину, которая прыгнула на пути станции метро «Уральская», забрали медики. Она самостоятельно добралась до машины скорой помощи, рассказал корреспондент URA.RU.
Женщину 1986 года рождения посадили в машину СМП и увезли, ее одежда была в крови. На пути прыгнула сама.
По информации директора метрополитена, женщина прыгнула под прибывающий со станции «Машиностроителей» поезд (дежурный по станции просмотрел видео). «Девушке помогли подняться на платформу и передали медикам скорой помощи», — пояснили агентству в горадминистрации.
После инцидента в метро закрыли несколько станций. Движение поездов временно остановили, однако в скором времени на станции начали запускать пассажиров. Вся оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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