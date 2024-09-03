Одежда в крови: прыгнувшую на пути в метро Екатеринбурга забрали медики. Фото, видео

Екатеринбурженку, прыгнувшую на пути станции метро «Уральская», забрали медики

04 сентября 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Пострадавшую госпитализировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге женщину, которая прыгнула на пути станции метро «Уральская», забрали медики. Она самостоятельно добралась до машины скорой помощи, рассказал корреспондент URA.RU. Женщину 1986 года рождения посадили в машину СМП и увезли, ее одежда была в крови. На пути прыгнула сама. По информации директора метрополитена, женщина прыгнула под прибывающий со станции «Машиностроителей» поезд (дежурный по станции просмотрел видео). «Девушке помогли подняться на платформу и передали медикам скорой помощи», — пояснили агентству в горадминистрации. После инцидента в метро закрыли несколько станций. Движение поездов временно остановили, однако в скором времени на станции начали запускать пассажиров. Вся оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU. Женщина добралась до машины СМП самостоятельно Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге женщину, которая прыгнула на пути станции метро «Уральская», забрали медики. Она самостоятельно добралась до машины скорой помощи, рассказал корреспондент URA.RU. Женщину 1986 года рождения посадили в машину СМП и увезли, ее одежда была в крови. На пути прыгнула сама. По информации директора метрополитена, женщина прыгнула под прибывающий со станции «Машиностроителей» поезд (дежурный по станции просмотрел видео). «Девушке помогли подняться на платформу и передали медикам скорой помощи», — пояснили агентству в горадминистрации. После инцидента в метро закрыли несколько станций. Движение поездов временно остановили, однако в скором времени на станции начали запускать пассажиров. Вся оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.