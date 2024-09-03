03 сентября 2024

Одежда в крови: прыгнувшую на пути в метро Екатеринбурга забрали медики. Фото, видео

Екатеринбурженку, прыгнувшую на пути станции метро «Уральская», забрали медики
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь
Пострадавшую госпитализировали Фото:

В Екатеринбурге женщину, которая прыгнула на пути станции метро «Уральская», забрали медики. Она самостоятельно добралась до машины скорой помощи, рассказал корреспондент URA.RU.

Женщину 1986 года рождения посадили в машину СМП и увезли, ее одежда была в крови. На пути прыгнула сама.

По информации директора метрополитена, женщина прыгнула под прибывающий со станции «Машиностроителей» поезд (дежурный по станции просмотрел видео). «Девушке помогли подняться на платформу и передали медикам скорой помощи», — пояснили агентству в горадминистрации.

После инцидента в метро закрыли несколько станций. Движение поездов временно остановили, однако в скором времени на станции начали запускать пассажиров. Вся оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.

Женщина добралась до машины СМП самостоятельно
Женщина добралась до машины СМП самостоятельно
Фото:

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В Екатеринбурге женщину, которая прыгнула на пути станции метро «Уральская», забрали медики. Она самостоятельно добралась до машины скорой помощи, рассказал корреспондент URA.RU. Женщину 1986 года рождения посадили в машину СМП и увезли, ее одежда была в крови. На пути прыгнула сама. По информации директора метрополитена, женщина прыгнула под прибывающий со станции «Машиностроителей» поезд (дежурный по станции просмотрел видео). «Девушке помогли подняться на платформу и передали медикам скорой помощи», — пояснили агентству в горадминистрации. После инцидента в метро закрыли несколько станций. Движение поездов временно остановили, однако в скором времени на станции начали запускать пассажиров. Вся оперативная информация о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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