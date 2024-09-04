Советник орловского губернатора стал фигурантом дела о создании ОПС

04 сентября 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Лежнева обвиняли в мошенничестве, теперь к этому добавилась статья об организации ОПС (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Советника губернатора Орловской области Сергей Лежнев, арестованный за мошенничество, стал фигурантом нового уголовного дела. Следствие усмотрело в его действиях признаки преступления, связанного с созданием преступного сообщества, сообщили в пресс-службе Орловского областного суда. Лежнев был отправлен под стражу в мае. Ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Преступные эпизоды включают в себя хищение денег при реконструкции мостов и при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу, передает РИА Новости. «Общий ущерб от хищения средств, в том числе в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, составил более 76 миллионов рублей», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В ходе рассмотрения апелляции адвокатов Лежнева на меру пресечения было установлено, что в отношении него также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Детали этого уголовного дела не раскрываются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советника губернатора Орловской области Сергей Лежнев, арестованный за мошенничество, стал фигурантом нового уголовного дела. Следствие усмотрело в его действиях признаки преступления, связанного с созданием преступного сообщества, сообщили в пресс-службе Орловского областного суда. Лежнев был отправлен под стражу в мае. Ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Преступные эпизоды включают в себя хищение денег при реконструкции мостов и при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу, передает РИА Новости. «Общий ущерб от хищения средств, в том числе в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, составил более 76 миллионов рублей», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В ходе рассмотрения апелляции адвокатов Лежнева на меру пресечения было установлено, что в отношении него также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Детали этого уголовного дела не раскрываются.