Советник орловского губернатора стал фигурантом дела о создании ОПС

Советника губернатора Орловской области Сергей Лежнев, арестованный за мошенничество, стал фигурантом нового уголовного дела. Следствие усмотрело в его действиях признаки преступления, связанного с созданием преступного сообщества, сообщили в пресс-службе Орловского областного суда.
Лежнев был отправлен под стражу в мае. Ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Преступные эпизоды включают в себя хищение денег при реконструкции мостов и при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу, передает РИА Новости.
«Общий ущерб от хищения средств, в том числе в рамках нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, составил более 76 миллионов рублей», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В ходе рассмотрения апелляции адвокатов Лежнева на меру пресечения было установлено, что в отношении него также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества). Детали этого уголовного дела не раскрываются.
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